به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از شکست 2 بر 1 عصر شنبه تیمش برابر استیل آذین در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: علی کریمی در بازی امروز علاقه و ارادتش را به پرسپولیس نشان داد و ثابت کرد که همچنان یک پرسپولیسی تمام عیار است.

کاشانی ادامه داد: باشگاه پرسپولیس بسیار علاقمند است که علی کریمی را در بین تعطیلات دو تیم فصل به خدمت بگیرد اما با توجه به اینکه وی ستون و اسکلت اصلی استیل آذین است، بعید می دانم که مسئولان این باشگاه وی را به پرسپولیس بدهند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به شکست تیمش برابر استیل آذین و اعتراض هواداران گفت: از این شکست به شدت ناراحت هستم. ما در شرایطی این دیدار را واگذار کردیم که به صدر نزدیک شده بودیم و می توانستیم با سه امتیاز این دیدار همچنان در جمع صدرنشینان باشیم.

وی افزود: طبیعی است که هم من ناراحت باشم و هم هواداران. آنها حق دارند که از نتیجه تیمشان ناراحت باشند. به هر حال از راه دوری می آینده و نمی خواهند تیم شان شکست بخورد.

کاشانی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مقصر این شکست است گفت: من نمی توانم در مورد مسائل فنی اظهار نظر کنم. باید در کمیته فنی باشگاه در این مورد بحث و گفتگو کنیم.

حبیب کاشانی ادامه داد: به هر حال باخت در فوتبال وجود دارد و تیم های دیگر هم می بازند. پرسپولیس نیاز به زمان دارد تا به شرایط ایده ال برسد و هواداران باید این زمان را در اختیار کادر فنی قرار دهند.