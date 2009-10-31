زمین چمن نامناسب ورزشگاه انوگو / نورافکنهای روشن زیر تیغ آفتاب!

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر از نیجریه ، تیم های ایران و هلند در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی نوجوانان در نیجریه ، از ساعت 18:30 به وقت تهران در ورزشگاه "اننامدی اوزیکوه" شهر انوگو به میدان رفته اند که بارش روزهای اخیر در این شهر چمن ورزشگاه را بسیار لغزنده کرده بطوری که کنترل توپ بویژه برای بازیکنان تکنیکی تیم کشورمان را دشوارکرده است.

حاشیه های دیگری از دیدار ایران و هلند را می خوانید:

* این مسابقه در حالی در گرمانی 40 درجه هوا و زیر نورشدید آفتاب برگزار می شود که مسئولان برگزار کننده مسابقه هر چهار نورافکن ورزشگاه را روشن کرده اند که این مسئله برای بازیکنان دو تیم مشکل ساز شده است.

* نزدیک به 50 تماشاگر ایرانی با هماهنگی سفارت ایران در نیجریه با در دست داشتن پرچم ایران در ورزشگاه حضور دارند و علیرغم گرمای وحشتناک هوا به تشویق تیم ملی می پردازند. این در حالی است که هلندی ها با اجیر کردن تعدادی از نیجریه ای ها تلاش کردند تا به حمایت از تیم شان بپردازند.

* ورزشگاه "اننامدی اوزیکوه" شهر انوگو گنجایش 25 هزار تماشاگر را دارد که اغلب سکوهای آن خالی است و اندک تماشاگر حاضر در ورزشگاه در سایه و دور از نور آفتاب پناه گرفته اند.

* گل میلاد غریبی به یکباره نیمکت تیم ایران را منفجر کرد. این گل شادی زایدالوصفی را در اردوی تیم ایران باعث شد و حتی مهدی تاج را هم بر روی جایگاه احساساتی کرد.

* گل دقیقه 26 غریبی بارها در تمرینات از سوی مربیان تمرین شده بود.