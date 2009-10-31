نتوانستیم کریمی را مهار کنیم / عملکرد پرسپولیس راضی کننده نبود

به گزارش خبرنگا ر مهر، زلاتکو کرانچار پس از شکست 2 بر یک عصر شنبه تیمش مقابل استیل آذین با بیان بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: تیم های استیل آذین و پرسپولیس با اشکالی مختلف بازی را آغاز کردند. ما در 20 دقیقه اول ابتکار عمل را در دست داشتیم و خیلی خوب بازی کردیم و یک گل زدیم اما پس از آن نتوانستیم از فرصت ها بهره لازم را ببر یم و استیل آذین توانست گل مساوی را به ثمر برساند و بعد از این گل استیل آذین به جریان بازی بازگشت و توانست از فشار حملات کم کند.

وی به فشار حملات تیمش در نیمه دوم برای گلزنی مقابل استیل آذین اشاره کرد و افزود: در این نیمه استیل آذین با ضد حمله به دنبال گلزنی بود و روی همین تاکتیک به چند فرصت رسید و گل برتری را هم به ثمر رساند.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد تیمش در دیدار مقابل استیل آذین یاد کرد و گفت: متاسفانه علیرضا حقیقی روی ضربه خطای بازیکنان استیل آذین دیوار دفاعی را خوب نچید و باعث شد این تیم به راحتی دروازه ما را باز کند.

این مربی کروات در ادامه به مربیان، بازیکنان و مسئولان باشگاه استیل آذین به خاطر این پیروزی تبریک گفت و افزود: می توانستیم با برتری مقابل استیل آذین فاصله خود را با مدعیان حفظ کنیم ولی با قبول شکست در این مسابقه فشار زیادی روی تیم در دو بازی آخر خواهد بود و باید این دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

کرانچار به دفاع از عملکرد خود پرداخت و علت قرار نگرفتن نفراتی چون میثم بائو ، عادل کلاه کج و برازیلیا را بیماری سرماخوردگی آنها برشمرد و افزود: با این شرایط ناچار بودم از نفراتی در ترکیب استفاده کنم که آماده تر از دیگران بودند. نفراتی که نتوانستند انتظارات مرا برآورده کنند.

وی در خصوص دلایل تعویض حسین بادامکی گفت: بادامکی و تیاگو وظیفه داشتند میانه زمین را کنترل کنند. متاسفانه آنها نتوانستند در نیمه دوم در این زمینه توفیقی داشته باشند و به همین خاطر بادامکی را با کلاه کج تعویض کردم تا ابتکارعمل را در میانه میدان در دست گیریم.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص عملکرد علی کریمی نیز گفت: نیازی نیست من در مورد این بازیکن اظهار نظر کنم. این را باید از سرمربی استیل آذین سئوال کنید اما به دیگر تیم ها یک توصیه دارم. هر تیمی که می خواهد مقابل استیل آذین به نتیجه برسد باید علی کریمی را کنترل کند. متاسفانه ما امروز در مهار این بازیکن توقیف آنچنانی نداشتیم و با وجود تاکید من به بازیکنان او دو موقعیت گلزنی ساخت.

این مربی کروات در ادامه گفت: اگر تیم ما به مانند 25 دقیقه اول بازی حداقل تا پایان نیمه اول بازی می کرد مطمئنا استیل آذین فرصت تغییر نتیجه را پیدا نمی کرد و ما با پیروزی از زمین خارج می شدیم.