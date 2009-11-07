منطقه 22 تا دو سال آینده به نقطه قابل قبولی خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم کلنگ زنی تکمیل بزرگراه شهید همت، بزرگراه رسالت (حکیم) و افتتاح 29 پروژه عمرانی در سطح منطقه 22 با بیان این مطلب اظهار داشت: منطقه 22 تهران تا پایان دو سال آینده دچار تحولات بزرگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این منطقه ظرفیت پذیرش شهروندان دیگر نقاط تهران در زمان تعطیلات را نیز دارد افزود : تا دو سال آینده نیز امیدواریم احداث همه بزرگراههای شرقی، غربی و شمالی و جنوبی که در منطقه 22 در حال احداث است به اتمام رسد.

شهردار تهران ادامه داد : احداث شهربازی در این منطقه نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است. تهران از نظر شهربازی اصلا وضعیت قابل قبولی ندارد و این ظرفیت نیز فراهم خواهد شد تا بقیه شهروندان نیز از این شهربازی استفاده کنند.

تا دو سال آینده نیز امیدواریم احداث همه بزرگرا‌های شرقی، غربی، شمالی وجنوبی که در منطقه 22 در حال احداث است به اتمام برسد

وی همچنین به ساخت مجموعه بزرگ فروشگاهی در بخش منتهی الیه منطقه 22 اشاره کرد و بیان داشت : این مجموعه فروشگاهی مانند فروشگاه بزرگ واقع شده در منطقه 5 تهران خواهد بود که توسط شهردار احداث شد، ‌فروشگاهی که شهروندان استقبال زیادی از آن کردند هرچند که افراد دیگری روبان افتتاح آن را قیچی کردند و مصاحبه‌اش را انجام دادند اما قرارداد آن متعلق به شهرداری است و شهرداری صاحبکار است، اما منظور از خدمت این است که کاری انجام شود.

شهردار تهران با بیان اینکه مجموعه فروشگاهی منطقه 5 مجموعه‌ای بود که من و همکارانم در شهرداری با تلاش شبانه‌روزی و با مشارکت بخش خصوصی احداث کردیم اظهار داشت :‌ چند نمونه از این فروشگاهها در تهران احداث خواهد شد که یکی از آنها در منطقه 22 خواهد بود و در موقعیتی قرار خواهد داشت که دسترسی به آن از طریق مترو نیز امکانپذیر باشد.

قالیباف همچنین به احداث دریاچه منطقه 22 و موقعیت گردشگری آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :‌ با برنامه ریزی انجام شده از پایان امسال احداث این پروژه آغاز خواهد شد و بعد از تجهیز کارگاه، تابلوی روزشمار و اعلام زمان اتمام پروژه نیز اعلام خواهد شد.

وی افزود : اگر دوستان برنامه ریزی کنند 12 فروردین سال 89 کلنگ آغاز این پروژه را به زمین خواهیم زد.

شهردار پایتخت با بیان اینکه این روزها آمار و اطلاعات به گونه‌ای خدشه دار شده که هر جا هم آن را ارائه دهیم کسی قبول نمی‌کند بیان داشت : یکروز در همین منطقه مجموعه فعالیتهای عمرانی کمتر از 20 میلیارد تومان بود اما امروز بالغ بر 250 میلیارد تومان است و شهروندان این منطقه نیز به دلیل وجود فعالیتهایی که در منطقه رخ می‌دهد به آن اذعان دارند.

مجموعه فروشگاهی منطقه 5 مجموعه‌ای بود که با مشارکت بخش خصوصی احداث کردیم. چند نمونه از این فروشگاهها در تهران احداث خواهد شد که یکی از آنها در منطقه 22 خواهد بود

قالیباف با تاکید بر اینکه باید کارها را از دو جنبه عینی و ذهنی مورد دقت قرار داد اظهار داشت: جنبه عینی کار همان چیزی است که مردم می‌بینند و قضاوت می‌کنند اما جنبه ذهنی آن برداشت مردم است، آنچه که مردم می‌بینند با آنچه که برداشت می‌کنند متفاوت است و باید تلاش کنیم هر دو جنبه خوب باشد. وی با اشاره به اینکه این مسئله مانند امنیت است خاطرنشان ساخت : زندگی مردم ممکن است دچار چالشهای اقتصادی ،‌سیاسی باشد که ما وظیفه‌ای در مورد آن نداریم اما ‌باید تلاش کنیم کیفیت زندگی مردم را در حوزه شهرداری تغییر دهیم و شهروندان نیز آن پذیرفته و باور کنند.

شهردار منطقه 22 نیز در این مراسم با اشاره به آغاز عملیات احداث بزرگراه همت و رسالت اظهار داشت: ادامه بزرگراه شهید همت با هزینه ای بالغ بر 350 میلیارد ریال به طول 5 کیلومتر احداث و بلوار پژوهش را به محدوده گرمدره متصل خواهد کرد.

کریمیان همچنین به احداث ادامه بزرگراه رسالت ( حکیم ) اشاره کرد و ادامه داد : ادامه این بزرگراه با هزینه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال به طول 2 کیلومتر و با 2 تقاطع غیر همسطح احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه29 پروژه در حوزه های عمرانی، فضای سبز و حمل و نقل و ترافیک با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید گفت: احداث بوستانهای پارسیان، سنبل، رشد،افق، سلامت (فاز یک)،آلاله، زنبق و باغ راه رز، احداث سالن چند منظوره چیتگر، 35 متری صدرا، زیرگذر شمالی جنوبی صدرا، معابر 45 متری ارغوان، گیاه شناسی، 35 متری شمال دریاچه، اجرائیات ومعابر یاس( اول، دوم، سوم)، کانال انتقال آب دریاچه (فاز3)، کانال جمع آوری آبهای سطحی، پیاده روسازی، آسفالت معابر منطقه، ساختمان ناحیه یک و ساختمان ناحیه 2 در شمار پروژه های عمرانی قرار دارد.

شهردار منطقه 22 افزود: در حوزه حمل ونقل و ترافیک نیز پروژه های احداث مسیر دسترسی متروی استادیوم آزادی، پهلوگاههای ایستگاه اتوبوس،3 دستگاه پل هوایی عابر پیاده، ایمن سازی ضلع جنوب آزادراه تهران - کرج و جاده روستای وردیج به وسیله نصب گاردریل و علایم ونصب تابلوی نمایشگر آلودگی هوا و همچنین احداث فضای سبز حاشیه اتوبان شهید همت را در حوزه فضای سبز افتتاح شد.