خوشحالم که به پرسپولیس گل نزدم / متاسفم که استیل آذین برنده شد!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از پیروزی 2 بر یک استیل آذین برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران افزود: می خواستم سورپرایز ویژه ای برای هواداران پرسپولیس داشته باشم اما متاسفانه در دقایق پایانی اخراج شدم و مجبور شدم بیرون از زمین سورپرایزم را انجام دهم.

وی ادامه داد: همیشه خود را مدیون هواداران پرسپولیس می دانم و بسیار مایلم به این تیم برگردم اما تصمیم گیری در این مورد برعهده مسئولان باشگاه استیل آذین است.

کریمی در مورد نقش تاثیرگذارش در پیروزی استیل آذین گفت: از اینکه به تیم محبوبم گل نزدم خیلی خوشحالم اما به دلیل تعهدی که به استیل آذین داشتم باید موثر عمل می کردم و پاس گل می دادم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه متاسف است که تیمش این دیدار را با پیروزی به پایان رسانده است گفت: با تمام احترامی که برای کادر مدیریت ، فنی و بازیکنان استیل آذین قائل هستم، اما از باخت پرسپولیس ناراحتم و دوست ندارم هواداران این تیم را ناراحت ببینم.

علی کریمی به صحنه اخراجش توسط مسعود مرادی اشاره کرد و افزود: در آن صحنه من توپ را با کتفم مهار کردم و به هیچ وجه خطای هند نبود اما آقای مرادی به من کارت زرد و سپس قرمز داد. به نظرم ایشان از ابتدا قضاوت خوبی نداشت و به سود پرسپولیس قضاوت می کرد.

وی ادامه داد: تصور می کنم آقای مرادی برای این دیدار آماده نبود و در طول بازی بارها به ضرر استیل آذین سوت زد ضمن اینکه وی با کمک هایش هم هماهنگ نبود.

کریمی در پایان مجددا بر تمایلش برای بازگشت به پرسپولیس تاکید کرد و تصمیم گیری در این مورد را به مسئولان باشگاه استیل آذین واگذار کرد.