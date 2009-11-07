مرکز مشاوره پایان نامه های تخصصی علوم عقلی راه اندازی شد

حجت الاسلام خراسانی - دبیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مرکز مشاوره تدوین پایان نامه های تخصصی علوم عقلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانش پژوهان حوزه و دانشگاه در مجمع ایجاد شده است و کلیه علاقمندان می توانند با حضور در مجمع و پرکردن فرم تقاضای مشاوره از اساتید برجسته حوزه برای مشاوره استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به استقبال طلاب خواهر از کلاسهای مجمع، امکان ارائه دروس شرح چهل حدیث امام (ره) و آشنایی با فرق انحرافی از طریق ویدئو کنفرانس فراهم شده است.