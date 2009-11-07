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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۰

مرکز مشاوره پایان نامه های تخصصی علوم عقلی راه اندازی شد

مرکز مشاوره پایان نامه های تخصصی علوم عقلی راه اندازی شد

مرکز مشاوره تدوین پایان نامه های تخصصی سطوح کارشناس ارشد و دکتری علوم عقلی در مجمع عالی حکمت اسلامی راه اندازی شد.

حجت الاسلام خراسانی - دبیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مرکز مشاوره  تدوین پایان نامه های تخصصی علوم عقلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانش پژوهان حوزه و دانشگاه در مجمع ایجاد شده است و کلیه علاقمندان می توانند با حضور در مجمع و پرکردن فرم تقاضای مشاوره از اساتید برجسته حوزه برای مشاوره استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به استقبال طلاب خواهر از کلاسهای مجمع، امکان ارائه دروس شرح چهل حدیث امام (ره) و آشنایی با فرق انحرافی از طریق ویدئو کنفرانس فراهم شده است.

کد مطلب 974422

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