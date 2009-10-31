از کرانچار به خاطر تعویضم ممنونم / هر بازیکنی توپ لو می دهد من مقصر هستم!

به گزارش خبرنگار مهر حسین بادامکی پس از شکست دو بر یک پرسپولیس مقابل استیل آذین با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پس از اینکه از زمین خارج شدم به علت اینکه لباس گرم نداشتم با اجازه سرمربی تیم به رختکن رفتم. من هیچ برخوردی با مربیان پرسپولیس نداشتم چرا که هیچ گونه مشکلی با آنها ندارم.

وی با ابراز تشکر از کرانچار به خاطر تعویضش با عادل کلاه کج در دقیقه 67 دیدار مقابل استیل آذین گفت: من از کرانچار ممنونم که تعویضم کرد با توجه به جوی که ورزشگاه داشت اگر در زمین می ماندم تمام کاسه کوزه های باخت مقابل استیل آذین بر سر من شکسته می شد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: از رفتار تماشاگران پرسپولیس ناراحتم . من پاس سالم به بازیکن کناری ام دادم و او توپ را لو داد. با این حال علیه من شعار می دهند. نمی دانم شاید هر توپی که بازیکنان لو می دهند مقصرش من هستم. نمی دانم روی سکوها چه اتفاقی رخ داده که تماشاگران این چنین برخورد می کنند.

در دقایق پایانی دیدار عصر شنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر استیل آذین، تماشاگران پرسپولیس علیه حسین بادامکی شعار دادند و خواستار ترک پرسپولیس از سوی وی شدند.