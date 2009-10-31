صعود تاریخی نوجوانان ایران به مرحله حذفی/ کار بزرگ شاگردان دوستی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، روز سوم از دیدارهای گروه C مرحله مقدماتی جام جهانی نوجوانان امروز(شنبه) با برگزاری دو دیدار همزمان در شهرهای انوگو و کالابار پیگیری شد که با برتری تیم‌های ایران و توقف کلمبیا و صعود ملی پوشان کشورمان و تیم کلمبیا به مرحله حذفی این مسابقات همراه بود.

در ورزشگاه اننامدی شهر انوگو، تیم ایران موفق شد با تک گل میلاد غریبی که در دقیقه 26 به ثمر رسید هلند را شکست داده و به عنوان تیم نخست این گروه راهی مرحله بعدی این مسابقات شود.

ضمن اینکه گل دقیقه 70 پورعلی‌گنجی به علت خطا روی دروازه بان هلند مردود اعلام شد. همچنین در دقیقه 76 داور گل "لوک کاستایگنوس" بازیکن شماره 9 هلند را هم به نشانه آفساید مردود اعلام کرد.

شاگردان علی دوستی با این موفقیت برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران، باعث شدند یک تیم کشورمان به مرحله حذفی مسابقات جام جهانی راه یابد. این موفقیت در حالی شکل گرفت که تیم ایران تنها تیم مسابقات بود که در مرحله مقدماتی دروازه اش را بسته نگه داشته است.

در این دیدار تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با ترکیب ایمان صادقی، بهمن مالکی، ایمان شیرازی، علی گودرزی، سعید لطفی، مهرگان گلبرگ، اکبر ایمانی(71- حسین گوهری)، مرتضی پورعلی‌گنجی، مهرداد یگانه(89- سعید قدمی)، میلاد غریبی و کاوه رضایی(81- پیام صادقیان)به میدان رفت.

قضاوت این بازی برعهده "کارلوس باترس" گواتمالایی بود که به اکبر ایمانی و مرتضی پورعلی‌گنجی از تیم ایران و لابیاد، کوپرس و اوژیاکوپ از تیم هلند کارت زرد نشان داد.

ضمن اینکه وی در دقیقه 80 مسابقه اجازه یک دقیقه استراحت به بازیکنان دو تیم را داد.

همچنین در دیگر دیدار این گروه که در ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار برگزار شد، تیم‌های گامبیا و کلمبیا برابر همدیگر به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. ساماته(19) و بیجانگ(43) برای گامبیا و کوئه لار(77 و 89 - پنالتی) برای تیم کلمبیا در این دیدار گل زدند.

در پایان دیدارهای این گروه، تیم زیر 17 سال کشورمان با 7 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعدی این مسابقات شد. کلمبیا نیز با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی راه یافت. تیم‌های هلند با 3 امتیاز و گامبیا با یک امتیاز شانس های خود را برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات از دست دادند.