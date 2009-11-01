عدم کنترل بر ادبیات تلویزیون/ نبود ابتکار عمل در ارائه مفاهیم اخلاقی

حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهترین و جامع‌ترین تعریف از صدا و سیما را امام راحل داشتند. امام خمینی فرموده‌اند: "صدا و سیمای ما باید یک دانشگاه عمومی باشد." وقتی فردی وارد دانشگاه می شود اطرافیان انتظار دارند جدا از مطالبی که مربوط به آموزش است باید تربیت را از راه پرورش بیاموزد. دانشگاه باید در مسائل آموزشی تعلیم و در مسائل اخلاقی، تربیت را به عنوان دستور کار خود تلقی کند.

وی افزود: این تعاریف در شرایطی است که در رادیو و تلویزیون در هیچ بخشی ابتکاری عمل نشده است به طوری که یک سری منبری های سنتی را به صورت مکرر پخش می کند و از سوی دیگر یک سری دیگر از برنامه ها را از دیگر کشورها پخش می کند که این برنامه ها گاهی با اصلاح صورت گرفته پخش می شوند و برخی اوقات حتی بدون اصلاح روی آنتن می روند.

استفاده از ادبیات نامناسب در تلویزیون

حجت الاسلام نواب بر ادبیاتی که در فیلمها و سریالها مورد استفاده قرار می گیرند تأکید کرد و گفت: واژه هایی که گاهی کودکان از این برنامه های تلویزیونی یاد می گیرند واژه هایی نیست که خانواده بخواهد به کودک بیاموزد و گاهی خانواده ترجیح می دهد تلویزیون خود را خاموش نگاه دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ کنترلی روی ادبیات در فیلمها و سریالهای تلویزیون نیست اظهار داشت : همانطور که بزرگان نیز تأکید کرده اند رعایت تقوای الهی در دروغ نگفتن، تهمت نزدن و امثال اینها که به از بین بردن آبروی اشخاص منتهی می شود در برنامه های تلویزیونی حائز اهمیت است، به طوری که مقام معظم رهبری در رابطه با پخش اعترافات به صدا و سیما تذکر دادند.

ابتکاری برای عرضه مناسبت مفاهیم اسلامی و اخلاقی در تلویزیون وجود ندارد

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم گفت: موارد بسیاری در نقض اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی در تلویزیون صورت می گیرد که نه تنها هیچ کنترلی روی آن نیست هیچ بنایی هم برای اصلاح آن گذاشته نشده و برای عرضه مفاهیم اسلامی و اخلاقی کار جدید و مبتکرانه ای صورت نمی گیرد.

وی اضافه کرد: در مقاطعی هم که چون 22 بهمن یا رحلت امام مستندهایی ساخته شده، برخی آن را ابتکاری می دانستند تنها استفاده از برنامه های آرشیوی بوده و تا کنون هیج کار منسجم و برنامه ریزی شده ای برای عرضه ادبیات، اخلاق و معارف اسلامی انجام نشده است.

اقدام شایسته ای برای نشر اخلاق صورت نگرفته است

نواب تصریح کرد: فقدان برنامه سازی که جامعه بتواند از آن با صفت نو، جدید و مبتکرانه یاد کنند در برنامه های صدا و سیما حس می شود در رسالت اصلی صدا و سیما که نشر و گسترش اخلاق و فضیلتهای اخلاقی است اقدام در خور و شایسته ای انجام نشده است.