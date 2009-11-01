اختصاص 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین داوری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سرمایه گذاری منجر به ایجاد 86 پایگاه ورزش شده است .

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی اظهار داشت: تربیت بدنی با ابلاغ ماده 88 باید با برنامه ریزی سالنها و امکانات ورزشی خود را به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

داوری افزود: در مناطق محروم که استقبال کم است ما سالنها و امکانات خود را رایگان در اختیار مردم قرار می دهیم.

وی تصریح کرد: در المپیاد ورزش ایرانیان خراسان رضوی در سه سال اخیر از رتبه پنجم به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده است.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی با اشاره به ورزشهای همگانی خاطرنشان کرد: ترتیب دان چندین راهپیمایی عمومی و خانودادگی در سطح استان نشانگر عزم دست اندکاران ورزش برای ایجاد نشاط و سلامتی در جامعه است.