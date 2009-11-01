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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

طرح تعیین هویت شتر مولد در استان قزوین اجرا شد

طرح تعیین هویت شتر مولد در استان قزوین اجرا شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی استان قزوین از اجرای طرح تعیین هویت شتر مولد در استان قزوین خبر داد.

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی شتر دامداران و ایجاد بسترهای لازم جهت حمایت از تولید کنندگان، طرح تعیین هویت شتر مولد در استان قزوین اجرا شده است.  

وی افزود: در این طرح 100 نفر شتر با اعتباری معادل 10 میلیون ریال تحت پوشش قرار گرفته اند.

به گفته معین الدین در این طرح تعداد 100 نفر شتر پلاک کوبی و برای آنها شناسنامه نیز صادر شده است.

معین الدین در ادامه به شرایط جغرافیایی منطقه جنوب غربی آبیک و شمال شرقی بوئین زهرا برای پرورش شتر اشاره کرد و اظهار داشت: این مناطق به نام جزیره دارای قابلیتهای زیادی برای پرورش شتر است که می تواند برای علاقمندان به سرمایه گذاری در این بخش مناسب باشد.

وی قیمت هر نفر شتر را 18 تا 20 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در حال حاضر در استان قزوین تعداد یکهزار و 290 نفر شتر نگهداری می شود.

کد مطلب 974469

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