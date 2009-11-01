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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

طی 10 سال؛

طرح تثبیت شنهای روان در شمال سیستان و بلوچستان اجرا می شود

طرح تثبیت شنهای روان در شمال سیستان و بلوچستان اجرا می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سیستان در مجلس گفت: طرح تثبیت شنهای روان در شمال سیستان و بلوچستان به مدت 10 سال اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، احمدعلی کیخا شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان زابل با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اجرای این طرح بیش از 850 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک و هیرمند در مجلس افزود: طی سال جاری نیز با اختصاص بیش از 44 میلیارد ریال شنهای روان این منطقه تثبیت خواهد شد.

وی اعلام کرد: همچنین قرار است برای نخستین بار در بودجه کشور، ردیف خاصی برای احیای تالاب هامون ایجاد شود.

حسین کیخا فرماندار زابل نیز در این جلسه با اشاره به ارتقاء دانشکده علوم پزشکی زابل به دانشگاه گفت: در حال حاضر شمال استان با داشتن چهار دانشگاه مستقل به منطقه دانشگاهی تبدیل شده است.

کد مطلب 974470

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