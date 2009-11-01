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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

سه هزار دانش آموز افغان در استان قزوین تحصیل می کنند

سه هزار دانش آموز افغان در استان قزوین تحصیل می کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون نظارت عملکرد و هماهنگی امور مناطق سازمان آموزش و پرورش استان قزوین گفت: در سال تحصیلی جاری سه هزار و 400 دانش آموز افغان در مدارس استان قزوین مشغول تحصیل هستند.

عبدالصمد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از مجموع سه هزار و 400 دانش آموز افغانی دو هزار و 400 نفر در مقطع ابتدایی، 600 نفر در مقطع راهنمایی و 400 نفر نیز در مقطع متوسطه تحصیل می کنند.

وی افزود: این گروه همانند سایر دانش آموزان از مزایای تحصیلی برخوردار هستند. 

رحمانی با اشاره به افزایش نرخ هزینه دریافتی از این دسته از دانش آموزان اظهار داشت: در مقطع ابتدایی 500 هزار ریال، راهنمایی 700 هزار ریال و مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی 800 هزار ریال از این دانش آموزان دریافت می شود.

وی تصریح کرد: تحصیل این دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی نیز طبق نرخ مصوب تعیین شده صورت می گیرد.

کد مطلب 974473

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