سه هزار دانش آموز افغان در استان قزوین تحصیل می کنند

عبدالصمد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از مجموع سه هزار و 400 دانش آموز افغانی دو هزار و 400 نفر در مقطع ابتدایی، 600 نفر در مقطع راهنمایی و 400 نفر نیز در مقطع متوسطه تحصیل می کنند.

وی افزود: این گروه همانند سایر دانش آموزان از مزایای تحصیلی برخوردار هستند.

رحمانی با اشاره به افزایش نرخ هزینه دریافتی از این دسته از دانش آموزان اظهار داشت: در مقطع ابتدایی 500 هزار ریال، راهنمایی 700 هزار ریال و مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی 800 هزار ریال از این دانش آموزان دریافت می شود.

وی تصریح کرد: تحصیل این دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی نیز طبق نرخ مصوب تعیین شده صورت می گیرد.