برابر ایران بدشانس بودیم / می توانستیم به پیروزی برسیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، "آلبرت استویونبرگ" که پس از شکست یک بر صفر شنبه شب تیمش برابر ایران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ایران در برخی دقایق صاحب توپ و میدان بود اما ما شانس های زیادی برای گلزنی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان هلند ادامه داد: متاسفانه در این دیدار داوری علیه تیم هلند بود و در چنین شرایطی حرفی برای گفتن باقی نمی ماند و اعتراض هم کاری از پیش نمی برد چرا که بازی دیگر تمام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم ما مستحق صعود به مرحله بعد و پیروزی برابر ایران بود که متاسفانه با بدشانسی از رسیدن به این امر مهم بازماندیم.