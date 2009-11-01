۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

اختصاص بودجه برای مقابله با آنفلوانزا در اراک ضروری است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: ستاد حوادث غیرمترقبه استان مرکزی به منظور تقویت اطلاع رسانی و آموزش بیشتر مردم برای مقابله و یادگیری روشهای مقابله با بیماری آنفلوانزای نوع "A" در ادارات، مدارس و اماکن عمومی بودجه اختصاص دهد.

دکتر بابک عشرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود:  بیشترین رده سنی مبتلایان به آنفلوانزا در استان مرکزی 15 تا 35ساله است که این امر نشان از لزوم آگاه سازی بیشتر جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه، نیازمند اختصاص بودجه های بیشتر در زمینه اطلاع رسانی بیشتر به مردم هستیم، اضافه کرد: مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان با ازدحام  زیاد و مراجعات مکرر مردم روبروست و فشار مضاعفی  به پزشکان و کادر درمانی وارد می شود.

عشرتی با اشاره به اینکه برخی مراجعات از روی وسواس و هراس از ابتلا به بیماری است، خاطرنشان کرد: 470 مورد مشکوک ابتلا به آنفلوآنزای خوکی در استان وجود داشت که با معاینه و انجام نمونه آزمایشگاهی، از این تعداد 81 مورد مبتلا به این بیماری تشخیص داده شد.

عشرتی با بیان اینکه، 47 درصد از مبتلایان آنفلوآنزای خوکی در استان مرد و مابقی زن هستند، خاطرنشان کرد: تعداد قابل ملاحظه بیماران مبتلا به آنفلوآنزای خوکی استان، دانش آموز و زنان خانه‌دار هستند.

عشرتی با بیان اینکه سیاست وزارت بهداشت و درمان تعطیلی مدارس نیست، تصریح کرد: بهترین زمان برای تعطیل کردن مدرسه ها شیوع یک درصدی جمعیت به این بیماری است با این حال بر اساس دستورالعمل وزارتخانه، هر کلاس درسی که 15 درصد شاگردانش به آنفلوانزا مبتلا و غیبت داشته باشند، تعطیل می‌شود.

