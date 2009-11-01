نظامی گری بیماری مزمن کاخ سفید/جنگ خاورمیانه نتیجه رویاهای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت: حکومت آمریکا به زعم خود برقراری دموکراسی در بلوک شرق اسلامی را در نظر داشت. اما با توجه به ترورها در بغداد، کابل و پیشاور چه چیزی از این تصمیم آمریکا باقی مانده است.

دی سایت می نویسد : اکنون زمان آن است که این تصمیم بزرگ رئیس جمهوری سابق آمریکا جرج بوش را به خاطر آوریم. بوش و اطرافیانش بر آن بودند که به زعم خود محدوده سرزمینهای اسلامی از مغرب تا فلسطین،عراق ،ایران و افغانستان تا پاکستان را به کشورهایی با دموکراسی شکوفا تبدیل کنند. ابزار آنها برای این کار استفاده از گزینه نظامی بود.

در ادامه آمده است: یکی از اولین قدمها در این راه عراق آزاد شده از خشونت صدام حسین بود. بقیه اهداف بر اساس ارزیابی های بوش و اطرافیانش آینده درخشانی را باید در پیش رو می داشت.

این در حالی است که خبرها درباره نتایج به اصطلاح ابتکار Greater Middle East (خاورمیانه بزرگ ) حکومت سابق آمریکا تنها در این هفته تکان دهنده هستند.

نویسنده در ادامه با اشاره به عملیاتهای تروریستی هفته قبل در کشورهای عراق ، افغانستان و پاکستان که قربانیان فراوانی گرفت نوشت: در بسیاری از بخشهای افغانستان و پاکستان جنگ جریان دارد و عراق هم 9 سال بعد از شروع جنگ هنوز در مسیر سقوط قرار دارد.

به این ترتیب منطقه خیالی آمریکا برای برقراری دموکراسی به یک محدوده غوطه ور در جنگ و خونریزی تبدیل شده وآزادیهای وعده داده شده به روزمره ای خونین تبدیل شده است. این همه را ما مدیون حکومت بوش هستیم که دیگر در قدرت نیست.

نویسنده در بخش دیگری از مطلب این وقایع را حاصل یک دیوانگی تاریخی منحصر به فرد ازجانب یک حکومت احمق منحصر به فرد ارزیابی کرده و نوشت: حالا این حکومت تمام شده و باراک اوباما قدرت را در دست گرفته است و وی برای دوستی تبلیغ کرده و به آن نیاز دارد.

نویسنده در ادامه این سوال را مطرح می کند که همه چیز از طرف اوباما خوب و درست مطرح شده اما آیا عملیات آمریکا برای برقراری دموکراسی در مشرق زمین صلح آمیز تر شده است؟ به هیچ وجه. ما از زمان ورود اوباما به صحنه حکومت یک گسترش فزاینده محدوده های جنگی در خاورمیانه را تجربه می کنیم.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که دلایل قانع کننده ای برای شک به درست بودن استراتژی اوباما در این راستا وجود دارد. البته حتی اگر ما بپذیریم که استراتژی اوباما موفقیت به دنبال خواهد داشت باز هم حکومت اوباما از یک بیماری که گریبانگیر حکومت بوش بود رنج می برد و آن هم برتری و اولویت ماشینهای نظامی در این راستا است.