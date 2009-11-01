بی انگیزگی و عدم تناسب تحصیلات معلمان با نیازهای آموزش و پرورش وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابراهیم فتح اللهی شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: یک میلیون و 100 هزار نفر در آموزش و پرورش مشغول به خدمت رسانی به دانش آموزان هستند که از این تعداد 700 هزار معلم و 640 هزار نفر کادر اداری هستند.

وی اظهار داشت: منزلت اجتماعی معلمان نیز نسبت به گذشته پایین تر است و در گذشته معلمان دارای منزلت بالایی بودند به گونه ای که با خروج استاندار از استان رئیس آموزش و پرورش به عنوان معاون وی به امور رسیدگی می کرد.

وی اضافه کرد: برای حل این موضوعات بایستی اقداماتی مانند جذب نخبگان و فارغ التحصیلانی که آموزش دوره های علمی را گذرانده باشند همچنین جذب معلمان با توان بالا از طریق گزینش های سخت و دقت بالا انجام گیرد.

معاون وزیر ادامه داد: آموزش و پرورش را باید به علوم روز مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز کرد و دوره های مداوم آموزشی برای معلمان ترتیب داد.

وی بی انگیزگی معلمان را ناشی از جایگاه اجتماعی معلمان دانست و اذعان داشت: قسمت مربوط به مطالبات معلمان وظیفه دولت است و تمام تلاش دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان انجام گرفته است و دولت به این وظیفه خود عمل می کند.

احمد آخوندی که پیش از این مدیریت دانشگاه علمی کاربردی استان را برعهده داشت و اکنون به عنوان رئیس سازمان آموزش و پرورش منصوب شده است، گفت: تلاش می کنیم به آرمانهایی که برای سازمان آموزش و پرورش ترسیم شده است، دست یابیم و اگر هدف گیریها درست باشد چنانچه نتوانیم به اهداف ترسیم شده دست یابیم راه را برای دستیابی دیگران مهیا می کنیم.

وی افزود: باید به اصل خود بازگردیم و هویت خویش را دوباره بازیابیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم و در این راه با توجه به اینکه این سازمان محل رشد و حضور افکار مختلف و متفاوت است از اندیشه های دیگران نیز استفاده می کنیم.

آخوندی بیان کرد: به کسانی که بخواهند با تنگ نظری خود مانع استفاده از افکار مفید دیگران شوند اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

خلیل عمرانی رئیس سابق سازمان آموزش و پرورش استان نیز گفت: سعی کردیم عدالت را گسترش دهیم و انگیزه معلمان را بالا ببریم .

وی ابراز داشت: معلمان از 20 سال پیش مطالبات داشتند که اکثر آنها پرداخت شد و در خصوص عقب ماندگی شرق استان از غرب آن نیز اقدامات موثری برای جبران آن صورت گرفت.

وی تاکید کرد: امیدواریم در سطح کشوری نیز مدیرانی از استان هرمزگان داشته باشیم.