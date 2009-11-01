ایجاد مراکز خدمات سرمایه گذاری عاملی در تسریع فضای اقتصادی در هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری شنبه شب در جلسه ستاد سرمایه گذاری خارجی استان با اشاره به آمایش سرمایه گذاری تحلیل از مزیت های نسبی که در جلب و جذب سرمایه گذاری اتفاق می افتد را به معنای آمایش سرمایه گذاری بیان کرد.

نصوری، بررسی و پردازش بیشتر به مقوله آمایش سرمایه گذاری را مورد تاکید قرار داد و ایجاد مراکز خدمات سرمایه گذاری را عاملی در تسریع و سهل شدن فضای سرمایه گذاری در استان عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار با اشاره به اینکه این مراکز به عنوان مراکز وظیفه مدار باید دارای سیستم قوی اطلاع رسانی، بازاریابی، بازخورد سرمایه گذاری منطقه ای باشد، اظهار داشت: مراکز خدمات سرمایه گذاری باید مسائل و مشکلات این بخش را رصد و احصا کند و ماحاصل نتایج را ارائه گزارش کند.

نصوری بر استفاده از ترفندهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری تاکید کرد و خواستار به روزرسانی کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان و بازدید از استانهای پیشرو در امر سرمایه گذاری توسط اعضای ستاد را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه جلسه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان نیز به بررسی علل تاخیر در اجرای برخی از مصوبات ستاد سرمایه گذاری، بیان اقدامات لازم جهت وضع مقررات مربوط به متقاضیان سرمایه گذاری و ایجاد مشوقهای لازم در این زمینه و ارائه گزارش عملکرد ستاد سرمایه گذاری استان پرداخت.

به گفته رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان ستاد سرمایه گذاری استان از سال 84 فعال شده است و از سال 85 تاکنون 11 طرح با ارزش نزدیک به 14 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری گرفته اند.

وی با بیان اینکه تاکنون 5 طرح به ارزش 67 میلیون دلار موفق به سرمایه گذاری شده اند، گفت: بیشتر این طرح ها در بخش صنعت و معدن است.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان، طرح ساحل شرق بندرعباس، طرح منطقه توریستی گنو، طرح شرکت آریا معدن پارس، احداث شهربازی و احداث هتل دریایی را از جمله 11 طرح عنوان شده بیان کرد.

در پایان جلسه نیز آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون برنامه چهارم تشریح شد.