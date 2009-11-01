جوش شیرین از 90 درصد نانهای استان هرمزگان حذف شد

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: هیچ نانوایی نباید در استان از جوش شیرین برای پخت نان استفاده کند.

وی بیان کرد: جوش شیرین اثرات نامطلوبی بر روی انسان دارد و باعث ایجاد ناراحتی گوارش، پوکی استخوان و جلوگیری از جذب آهن در بدن می شود که این به نوبه خود مشکلات دیگری برای سلامتی انسان دارد.

رازمند گفت: در برخی از نقاط هنوز استفاده از جوش شیرین مشاهده می شود که ناشی از تنبلی کارگران نانوایی هاست زیرا برای راحتی خود از این ماده صنعتی استفاده می کنند.

وی افزود: جوش شیرین ماده ای است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و دارای اثر ضد عفونی کننده و سفیدکنندگی دارد و نانوایان به علت تاثیری که در ماندگاری خمیری که با جوش شیرین بدست می آید از آن استفاده می کنند.

رازمند اظهار داشت: نانی که با جوش شیرین پخته می شود بوی نامطلوب، کیفیت پایین و دور ریز بالاست در صورتی که با استفاده از خمیر مایع و خمیر ترش نان هرچند که خمیر نان زود سفت می شود اما دارای دور ریز کم، بوی مطلوب و خوشایند و کیفیت بالا است.