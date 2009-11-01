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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۴۳

آیت‌ الله حجتی از علمای حوزه علمیه گیلان درگذشت

رشت - خبرگزاری مهر: آیت الله سید موسی حجتی، استاد اخلاق حوزه علمیه گیلان و مدیر حوزه علمیه نائب الصدر رشت، شامگاه شنبه در سن 85 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله حجتی سرپرست سابق حوزه های علمیه گیلان، امام جمعه موقت سابق رشت و مدیر حوزه علمیه نائب الصدر رشت بوده است.

وی در سال 1303 در شفت متولد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به قم و نجف اشرف اعزام شد، این روحانی برجسته از همدرسان آیت الله رودباری و آیت الله خائفی از علمای طراز اول استان گیلان بوده است.

فعالیت گسترده علیه رژیم طاغوت، ارسال کمک به جبهه های دفاع مقدس، دستگیری از ایتام و تربیت طلاب حوزه های علمیه گیلان از ویژگی های بارز این عالم بزرگوار بوده است.

همچنین از سوی نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار گیلان یک روز عزای عمومی در استان اعلام شد.

مراسم تشییع پیکر این عالم مجاهد، امروز یکشنبه، ساعت 10 صبح از مسجد سوخته تکیه در میدان صیقلان تا میدان شهرداری رشت برگزار می شود.

کد مطلب 974510

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