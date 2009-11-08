ساخت بیمارستان رضوانشهر ؛ وعده ای که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رضوانشهر در سال 76 از شهرستان تالش منتزع و مستقل شد و همچنین دارای دو بخش مرکزی وپره سر و چهار دهستان، دیناچال، ییلاقی ارده، خوشابر و گیل دولاب است. این شهرستان با مساحت 783.5 کیلومتر مربع، 110 آبادی و طبق سرشماری سال 85 افزون بر 64 هزار و 574 نفر جمعیت دارد.

شهرستان رضوانشهر از شمال به شهرستان تالش و از جنوب به شهرستان ماسال، از غرب به استان اردبیل (شهرستان خلخال) از شرق به شهرستان انزلی و صومعه سرا محدود است و از فقدان یک بیمارستان مجهز رنج می برد.

در این ارتباط شماری از ساکنان رضوانشهر وجود یک بیمارستان را از نیازهای اساسی این شهرستان 65 هزار نفری بیان کردند.

این عده اظهار داشتند: نبود بیمارستان موجب بروز مشکلاتی فراوانی برای ساکنان این شهر به خصوص در مواقع اضطرار شده است.

رضوانشهریها به ناچار از سایر مراکز درمانی مناطق همجوار استفاده می کنند

محسن محمدی یکی از ساکنان شهر رضوانشهر به مهر گفت: اکنون به علت نبود بیمارستان مردم این شهر به ناچار از سایر مراکز درمانی مناطق همجوار استفاده می کنند که این امر تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت آنان را به دنبال دارد.

وی افزود: برخی مواقع که بیمار حالت اورژانسی دارد به دلیل بعد مسافت انتقال آن به بیمارستانهای سایر مناطق مانند تالش، انزلی و رشت جان بیمار را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

وی تصریح کرد: ضرورت وجود یک بیمارستان با تجهیزات کامل در این شهر پرجمعیت و مسافرپذیر بارها اعلام شده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

این شهروند رضوانشهری در ادامه خواستار پیگیری جدی مسئولان برای رفع کمبودهای بخش درمان این منطقه به ویژه در زمینه ساخت بیمارستان شد.

یک شهروند دیگر رضوانشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان رضوانشهر در مسیر حادثه خیزترین محور مواصلاتی استان گیلان یعنی انزلی - آستارا قرار گرفته و هر ساله تعداد زیادی از مسافران و مردم منقه دچار حادثه جاده می شوند این شهرستان بیمارستان ندارد.

شهرستان رضوانشهردر مسیر حادثه خیزترین محور مواصلاتی استان گیلان یعنی انزلی به آستارا قرار دارد

مجید فلاحی با اعلام اینکه ساخت بیمارستان در این شهرستان وعده ای است که تاکنون محقق نشده است، افزود: اگرچه ساخت بیمارستان در رضوانشهر از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری به استان گیلان است اما ساخت این پروژه همچنان پس از سه سال با تعلل انجام می شود.

وی نبود بیمارستان، پزشکان متخصص و امکانات و تجهیزات درمان را از مشکلات اساسی شهرستان رضوانشهرعنوان کرد و افزود: امکانات موجود در درمانگاه این شهر حتی پاسخگوی یک بیمار تصادفی هم نیست.

این شهروند رضوانشهری ادامه داد: اگر چه بیماران بدحال برای درمان به مرکز استان منتقل می شوند اما گاهی اوقات امکانات انتقال بیماران نیز در شهرستان فراهم نیست و این معضل دیگری است که مردم با آن مواجه هستند.

شهرستان رضوانشهر با داشتن بیش از 64 هزار نفر جمعیت و علیرغم وعده های داده شده همچنان در هاله ای از ابهام است و تاکنون این کوتاهی تلفات سنگینی را به همراه داشته است.

این منطقه با این میزان جمعیت هنوز یک بیمارستان ندارد و مردم آن برای انتقال بیماران باید به شهرهای همجوار از جمله تالش یا انزلی اقدام کنند و این خود مشکلات جانبی را به همراه دارد که بعضا بیمار در مسافت راه جان خود را از دست می دهد.

یکی از شهروندان در این خصوص گفت: هیچ دلیلی ندارد که مسئولان برای ایجاد بیمارستان برای این منطقه دلایل خاصی بیاورند چرا که زمین مورد نیاز یک بیمارستان 25 تختخوابی تامین شده است و اگر تا به امروز در این خصوص کوتاهی شده است مسئولان شهرستان باید به مردم پاسخگو باشند.

زهرا محمدی افزود: بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران هر یک از شهروندان ایرانی باید از داشتن حداقل امکانات اولیه شهروندی برخوردار باشند.

به هر حال بیمارستانها، تاسیسات و خدمات بهداشتی شریانهای حیاتی یک جامعه در مواقع عادی هستند و خصوصا در زمان بروز یک سانحه نقش کلیدی و محوری دارند.

اهمیت بیمارستانها و انواع تاسیسات بهداشتی فراتر از نقش مستقیم آنها در نجات جان افراد است چرا که سمبل پیشرفت اجتماعی و یک پیش شرط برای ثبات و توسعه اقتصادی هستند.

فرماندار شهرستان رضوانشهر نیز از اجرایی نشدن ساخت بیمارستان 25 تختخوابی رضوانشهر انتقاد کرد و گفت: ساخت این بیمارستان در سفر دور اول رئیس جمهوری به گیلان تصویب شده است.

احمد بامداد افزود: پنج هزار متر مربع زمین مورد نیاز برای ساخت بیمارستان رضوانشهر نیز به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مسکن و شهرسازی گیلان تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سفر رییس جمهور به گیلان مقرر شد کارهای مطالعه این بیمارستان در سال 88 و ساخت آن در سال 89 انجام شود اما تاکنون در این مورد کاری صورت نگرفته و مجریان طرح درکش و قوس کارهای اداری قراردارند.

فرماندار رضوانشهر تاکید کرد: طولانی شدن مدت زمان عملیات اجرایی بیمارستان این شهرستان مردم منطقه را نگران کرده است.

رضوانشهر تنها شهر گیلان است که بیمارستان ندارد

وی خاطر نشان کرد: رضوانشهر تنها شهر گیلان است که بیمارستان ندارد و ساکنان آن برای درمان به شهرهای همجوار مسافرت می کنند.

بامداد درادامه خواستار اطلاع رسانی دقیق دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان در این زمینه شد.

استاندار گیلان نیز در این باره گفت: براساس مستندات موجود خد ماتی که بعداز انقلاب در استان ارائه شده باور کردنی نیست و براساس مصوبات سفر ریاست جمهوری و هئیت دولت به استان ساخت 12 بیمارستان در دستور کار قرار گرفته است.

روح الله قهرمانی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته خدمات ارزشمندی را در بخش بهداشت و درمان انجام داده و در چند سال اخیر نیز با یک اقدام جهشی به ارائه خدمات در بخشهای مختلف راه، آبرسانی، گازرسانی و توسعه بخش بهداشت و درمان در روستاها با احداث خانه های بهداشت و بیمارستانها در شهرستانهای مختلف گام بلندی در راستای توسعه شبکه بهداشت برداشته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به استعدادها و پتانسیلهای استان در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی گیلان باید به قطب درمانی کشور تبدیل شود و علاوه بر بیماران داخلی به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس خدمات رسانی کند.

استاندار گیلان ادامه داد: با وجود پزشکان ماهر و کادر درمانی دلسوز و مسئول، ارائه خدمات درمانی در زمینه 11رشته تخصصی و فوق تخصصی و همچنین مجهزترین مرکز سوانح سوختگی شمال کشور در رشت می توان به نتایج قابل قبولی دست یافت و در حال حاضر بیش از 95 درصد بیماران گیلانی در استان مداوا می شوند و سایراین افراد با توجه به علاقه شخصی به مراکز درمانی تهران مراجعه می کنند.

بنابراین بیمارستانها در سه بعد بازگرداندن سلامتی بیماران، حفظ سلامتی افرادسالم و ارتقاء سلامتی افراد سالم می تواند در رسیدن به جامعه سالم نقش بسزایی داشته باشد که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

یک کارشناس مسائل بهداشت و درمان نیز با اعلام اینکه بیمارستانها مهمترین مراکزی هستند که در درمان مصد ومان حوادث جاده ‌ای نقش دارند، گفت: در کشور‌های پیشرفته با توجه به اهمیت بیمارستانها در پذیرش و درمان مصدومان حوادث ترافیکی، دولتها اقدام به تجهیز بیمارستانها از لحاظ امکانات و همچنین کادر تخصصی مورد نیاز این مراکز می کنند.

علی اکبری افزود: با توجه به اینکه درمان سریع و صحیح مصدومان اینگونه حوادث از بار مالی صدمات اقتصادی وارد شده به کشور می ‌کاهد از اینرو باید ظرفیت و امکانات بیمارستانها در زمینه پذیرش و درمان مصدومان حوادث ترافیکی افزایش یابد.

جامعه ‌ای که بیمارستان نداشته باشد، عقب ‌مانده و توسعه نیافته محسوب می ‌شود

وی همچنین با بیان اینکه جامعه ‌ای که بیمارستان نداشته باشد، عقب ‌مانده و توسعه نیافته محسوب می ‌شود، ادامه داد: بیمارستان جایگاه خاصی در زندگی جوامع دارد و خدماتش اجتناب ناپذیر است.

وی مسئله بهداشت و سلامت را یکی از مسائل مهم و مورد تاکید در اسلام عنوان کرد و اظهار داشت: همان گونه که در جامعه پزشکی، امروز پیشگیری بر درمان مقدم است در دین اسلام توصیه های بر رعایت و پرهیز برای جلوگیری از بیماری و نیاز به درمان شده است.

این کارشناس اظهار امید واری کرد: با فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ درست در مورد رعایت بهداشت، درمان و سلامت، از شیوع بسیاری از بیماریها به ویژه بیماریهای واگیر در جامعه جلوگیری شود.

وی سلامت جامعه را منوط به سلامت افراد آن جامعه عنوان کرد و یاد آورشد: سلامت جسم، سلامت عقل و روح و سلامت اعمال و رفتار افراد را نیز به دنبال خواهد داشت زیرا که در بسیاری از مواقع، مشکلات جسمی و روحی انسان را از رسیدن به تکامل باز می دارد.

به هر حال امروزه حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه از امور مهم زیر بنایی، توسعه و پیشرفت جامعه در نظر گرفته شده و میل به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مفهوم ارتقای سطح زندگی از اولویتهای هر جامعه و آمال هر ملتی به شمار رفته و جزء لاینفک گرایشهای تکامل انسانی است.

در عصر حاضر که سلامت انسانها از هر زمان دیگری در معرض صدمات و حوادث گوناگون قرار دارد نقش مهم بیمارستانها و مراکز در مانی در باز گردا نندن سلامت آحاد جامعه به عنوان مراکز علمی و تخصصی واحد های نظام در مانی کشور با مجموعه ای از نیرو های انسانی متخصص و با تجهیزات پزشکی پیشرفته در فرآیند مراقبتهای در مانی است که با توجهی ویژه شود.