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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۴۳

احمدی نژاد در دیدار محمد اف:

خط لوله جدید گاز ترکمنستان -ایران گام بلندی در تعمیق روابط دو کشور است

خط لوله جدید گاز ترکمنستان -ایران گام بلندی در تعمیق روابط دو کشور است

رئیس جمهور احداث خط لوله جدید انتقال گاز میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را گام بلندی برای تعمیق روابط دو کشور دانست و اظهار داشت: این طرح مقدمه ای برای طرح های بزرگتر و جشنی برای دو ملت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه در دیدار با خوجه محمد محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز ،روابط برادرانه ایران و ترکمنستان را رو به گسترش دانست و اظهار داشت: به لطف خداوند و با اراده دو کشور کارهای گوناگونی در حال انجام است و جمهوری اسلامی ایران از این روند حمایت می کند.

رئیس جمهور انجام پروژه های حمل و نقل و انرژی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را زیربناهای پیشرفت دو کشور دانست و تأکید کرد: با انجام این پروژه ها منافع دو کشور و منطقه تأمین خواهد شد.

در این دیدار خوجه محمد محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز ضمن تأکید بر تعمیق روابط و توسعه هر چه بیشتر مناسبات ایران و ترکمنستان اظهار داشت: روابط برادرانه و صمیمانه دو کشور، به توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر ایران و ترکمنستان کمک کرده است.

محمد محمد اف ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور ترکمنستان، از دکتر احمدی نژاد جهت شرکت در مراسم افتتاح خط لوله جدید انتقال گاز ترکمنستان به ایران دعوت کرد.

رئیس جمهور احداث خط لوله جدید انتقال گاز میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را گام بلندی برای تعمیق روابط دو کشور و گسترش مناسبات دانست و اظهار داشت: این طرح مقدمه ای برای طرح های بزرگتر و جشنی برای دو ملت خواهد بود و پیوندی قوی تر و محکم تر در روابط دو کشور ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 974518

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