حسن تفکری رئیس انتشارات تلاوت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت انتشار تفسیر قرآن در کنار ترجمه قرآن اظهار داشت: قرآن کریم در واقع از جهتی نیازی به تفسیر ندارد و آیات به قدری روشن و واضح هستند که بسیاری از مسلمانان می توانند از آن بهره برداری کنند اما قرآن دارای بطنهای مختلفی است و هر آیه ای می تواند تفسیری داشته باشد.

تفسیر قرآن ضرورتی برای آگاهی و درک بیشتر مخاطب است

وی با اشاره به اینکه کار مفسران برداشتن پرده از آیات نیست گفت: مفسران پرده را از معلومات ما کنار می زنند و ما را آگاهتر می کنند که بهتر قرآن را درک کنیم. قرآن در سوره قمر به کرات این آیه را ذکر کرده که ما این قرآن را بسیار آسان قرار داده ایم تا هرکس با هر معلوماتی بتواند از آن استفاده کند.

رئیس انتشارات تلاوت تصریح کرد: طبیعی است که هرکس بیشتر روح خود را پالایش کرده و با مبانی اسلام آشنایی بیشتری داشته باشد می تواند از آیات قرآن بیشتر بهره ببرد. بنابراین با توجه به این توضیحات تفسیر می تواند کمک مؤثری در این زمینه باشد.

وی همچنین گفت: در مراحل یادگیری قرآن نخستین موردی که به قرآن آموزان یاد می دهیم روخوانی قرآن است. اما در واقع بیشتر مربیان این امر را یادآور می شوند که قرآن آموزی نباید به روخوانی قرآن محدود شود. این افراد باید با تجوید، صوت و لحن قرآن و همچنین سایر موارد مربوط به قرآن آشنا شوند و حتی در این مرحله هم متوقف شدن صحیح نیست از این رو آنها باید به فهم قرآن دست یافته و درک کنند که هدف از نازل شدن این آیات چیست و شأن نزول آیات چه بوده است.

درک قرآن مرحله ای بالاتر از قرائت است

تفکری با اشاره به تعدد کتابهایی که در رابطه با مفاهیم و درک قرآن و همچنین تفسیرهای مختلف نوشته شده گفت: درک قرآن مرحله ای بالاتر از قرائت صرف آن است و در قرآن در آیات متعدد اشاره شده " افلا یتدبرون القرآن؟" آیا در قرآن تدبر نمی کنند که این تدبر در قرآن همان فهم قرآن است و این فهم تنها با تفسیرهای قرآن بدست می آید.

وی همچنین با تأکید بر این نکته که تفسیرهای مختلفی برای آیات قرآن نوشته شده که در میان آنها می توان به تفسیرالمیزان اشاره کرد اظهار داشت: این تفاسیر می توانند کمک بسیار مؤثری در فهم آیات قرآن داشته باشند.

انتشار کتابهایی برای درک مفاهیم قرآن

تفکری اظهار داشت: انتشارات تلاوت در حال حاضر کتابهایی را در رابطه با مفاهیم قرآن چاپ می‌کند، کتابهایی که یک پله پایین تر از تفسیر قرار داشته و دربرگیرنده ترجمه و یادگیری لغات قرآن هستند، از این رو کتابهایی در این زمینه در دست تألیف داریم.

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر روی کتابهای استاد مسعود وکیل که 9 جلد است کار می کنیم و در دوره های مختلفی که تدریس می شود در اختیار کلاسها و مراکز آموزش قرآن قرار می دهیم که استقبال چشمگیری از آن شده است. این کتابها یک گام به سوی تفسیر قرآن است اما در زمینه تفاسیر هم اگر با کار نو و جدید رو به رو شویم و دارای نوآوری باشند فعالیت خواهیم کرد.

رئیس انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن کریم با تأکید بر ضرورت ترجمه تفسیر قرآن به زبانهای خارجی اظهار داشت: ضرورت انتشار چنین تفاسیری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مسلمانانی را که در کشورهای دیگر زندگی می کنند در زمینه فهم و درک قرآن یاری خواهد کرد. به طوری که حتی انتشار ترجمه تفسیر یک سوره هم برای آنها می تواند مؤثر باشد.