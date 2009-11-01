علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اجرا شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها به طور قطع بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تأثیرگذار است، افزود: در صورت افزایش هزینه آب، برق، گاز و در کل انرژی، دانشگاهها نیز درگیر می شوند و دانشگاههای دولتی می توانند از 20 درصدی که برای جبران هزینه ها در اختیار دولت قرار می گیرد استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس آنچه در لایحه آمده است این 20 درصد برای دستگاههای دولتی در نظر گرفته شده که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را نیز شامل می شود و باید از این اعتبار دانشگاههای دولتی نیز سهم داشته باشند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: البته علیرغم اختصاص این اعتبار این مسئله پیش می آید که آیا این اعتبار می تواند با هزینه های دانشگاهها که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها به وجود می آید برابری کند یا خیر که این موضوع جای تأمل دارد.

وجود ابهام در جبران هزینه های ناشی از لایحه هدفمندکردن یارانه ها در دانشگاهها

وی با بیان اینکه این ابهام وجود دارد که این 20 درصد می تواند هزینه ها را جبران کند یا خیر؟ گفت: دانشگاههای غیردولتی بر اساس لایحه قرار است مشمول بخش خصوصی شوند و 30 درصد از هدفمند کردن یارانه ها نیز قرار است به این بخش اختصاص یابد.

افزایش شهریه دانشگاههای غیردولتی در صورت عدم حمایت دولت

عباسپور افزود: اگر این اعتبار به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی پرداخت نشود، مجبورند شهریه ها را افزایش دهند تا افزایش هزینه ها جبران شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همیشه از قشر مستضعف نیز در دانشگاههای غیردولتی حضور دارند این افزایش شهریه مشکلاتی را به وجود می آورد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس راه دیگر جبران هزینه های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها برای دانشگاههای غیردولتی را افزایش اعتبار صندوق رفاه دانست و به مهر گفت: البته این راهکار نیز به خودی خود مشکلاتی را به وجود می آورد زیرا وام شهریه سال 88 که 120 میلیارد تومان در مجلس به تصویب رسیده بود تاکنون به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نشده است.

پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای رفع مشکل دانشجویان شهریه ای

وی به راهکار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای رفع مشکلات ناشی از هزینه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای دانشگاههای شهریه ای اشاره کرد و گفت: ما در کمیسیون آموزش پیشنهاد داده ایم که آموزش فرزندان جامعه هدف مورد نظر قرار گیرد.

عباسپور تأکید کرد: در هر حال دولت باید در آئین نامه اجرایی این لایحه حمایت از دانشگاهها را به صورت دقیق لحاظ کند. در غیر این صورت نتیجه این لایحه افزایش شهریه برای دانشگاههای غیر دولتی و یا کاهش کیفیت خواهد بود.

دانشگاهها باید صرفه جویی کنند

وی گفت: در نهایت در صورت اجرای این لایحه، دانشگاهها نیز مانند سایر اقشار جامعه باید راهکارهای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف انرژی را در پیش گیرند.

دولت هنوز تصویر روشنی از جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ارائه نداده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در کل ما تصویر روشن و دقیقی از این مسئله نداریم و دولت نیز تا کنون تصویر روشنی از جزییات لایحه ارائه نداده است.