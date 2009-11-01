تاثیرات منفی آزادسازی قیمت انرژی بر دانشگاهها/ تدبیری اتخاذ نشده است

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی هنوز به طور کامل مشخص نشده است و اینکه از چه دوره زمانی اجرایی می شود نیز هنوز مشخص نیست اما آنچه مشخص است این است که هزینه هایی را به حوزه دانشجویی وزارت بهداشت وارد می کند.

آزادسازی قیمت انرژی بر روی هزینه های حوزه دانشجویی تاثیر می گذارد

وی اضافه کرد: آزادسازی قیمت انرژی و هزینه های آب، برق و گاز بر روی خوابگاههای دانشجویی و ایاب و ذهاب دانشجویان و غذای دانشجویان تاثیر می گذارد. البته اینکه این لایحه در چه بخش هایی از حوزه بهداشت و درمان تاثیر می گذارد نیز هنوز برای وزارت بهداشت مشخص نیست.

ابوالحلاج خاطرنشان کرد: در هر صورت واقعیت این است که ما در مجموعه دانشجویی و در مجموع اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی با مشکل مواجه هستیم و کمبودهایی را هم داریم که با توجه به اینکه این کمبودها هنوز جبران نشده است اگر هدفمند شدن یارانه ها بخواهد امسال اجرایی شود باید به طور اساسی در این زمینه فکر کرد.

باید شرایط آرامی را برای دانشجویان خود در حوزه علوم پزشکی فراهم کنیم

وی گفت: ما در حوزه دانشجویی باید شرایط آرامی را برای دانشجویان خود در حوزه علوم پزشکی فراهم کنیم و این مسئله می تواند عوارض ناخوشایندی در حوزه دانشجویی ایجاد کند و به مشکلات خوابگاهها و هزینه های ایاب و ذهاب دانشگاهها دامن بزند، همچنین بر هزینه های غذای دانشجویی و سایر هزینه هایی رفاهی دانشجویان نیز اثر می گذارد.

در وزارت بهداشت برآورد هزینه داریم اما مکانیسم پرداخت مشخص نیست

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت با اشاره به پیش بینی های وزارت بهداشت در این زمینه به مهر گفت: ما در وزارت بهداشت برآورد هزینه داریم اما اینکه مکانیسم پرداخت چگونه است برای ما مشخص نیست و اینکه کدام بازگشت اعتبار در بخش دانشجویی و کدام در بخش درمانی خواهد بود، هنوز مبهم است.

وی اضافه کرد: در بندهایی از این لایحه آمده است که بخشی از درآمدها باید در سلامت هزینه شود که البته این هزینه کرد عمدتاً مشکلات بخش بهداشت و درمان را رفع می کند اما اینکه در بخش دانشجویی چگونه این موضوع جبران می شود باید دید که دولت در بودجه سال 89 چگونه این سهم را جبران می کند که البته هنوز تدبیری برای آن اتخاذ نشده است.

ابهامات موجود در لایحه هدفمند کردن یارانه ها

ابوالحلاج با اشاره به ابهامات موجود در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: تا مختصات و مصوبات مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشود، ابهام وجود دارد. ما برآورد هزینه ای داریم ولی اینکه چگونه آن را از بودجه عمومی دولت بازیافت می کنیم هنوز نامشخص است.

صرفه جویی در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی معطوف بخش بهداشت و درمان است

وی در خصوص صرفه جویی در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی گفت: موضوع صرفه جویی در وزارت بهداشت با فعال شدن ستادهایی انجام گرفته است که بیشتر معطوف بخش بهداشت و درمان و حوزه های نسخ دارویی و نحوه مصرف دارو و مراجعات بیماران است اما در حوزه دانشجویی نیز مصرف انرژی خوابگاهها به سمت گازسوز شدن پیش رفته است.