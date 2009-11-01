تولد دهها نوزاد ناقص الخلقه در عراق ارمغان بمبهای اورانیومی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، حمله نیروهای آمریکایی در سال 2004 به فلوجه که با استفاده از بمبهای حاوی اورانیوم ضعیف شده انجام شد؛ همچنان اثرات زیانباری بر نوزادان متولد شده در این شهر دارد.

گزارشی که اخیرا که از سوی پزشکان عراقی تهیه شده است، از نگرانی و هراس شدید زنان ساکن فلوجه از زایمان پرده برداشته است. بر این اساس زنان این شهر از ترس به دنیا آوردن کودکان ناقص الخلقه، از حاملگی خود با استفاده از راه های مختلف جلوگیری می کنند.

نیروهای آمریکایی در سال 2004 با حمله مجدد به فلوجه از بمبهایی استفده کردند که حاوی اورانیوم ضعیف شده بود. استفاده از این بمبها، ناقض قوانین بین المللی است.

بر این اساس، نوزادان شهر فلوجه پس از سال 2004، با نقص عضوهای مختلف از جمله نداشتن سر، چشم و یا وجود تنها یک چشم در وسط پیشانی، و یا با اعضای ناقص متولد شده اند و اکثر آنها در مدتی کوتاهی، جان خود را از دست داده اند.

نتایج گزارش تکاندهنده پزشکان عراقی حاکی از این است که در ماه سپتامبر 2009 (شهریور گذشته) شهر فلوجه شاهد 170 مورد تولد جدید بوده است که 24 درصد آنها پس از یک هفته مرده اند و 75 درصد دیگر دارای نقص عضوهای بی سابقه بوده اند.

هم اکنون تلاش فعالان حقوق بشری عراق درباره اینکه استفاده از این بمبهای اورانیومی توسط نیروهای آمریکایی به عنوان ارتکاب جرایم ضد بشری محسوب شود، افزایش یافته است.

"اسماء الحیدری" فعال حقوق بشر عراقی در این باره می گوید : از سال 2004 به بعد میانگین تولد کودکان ناقص الخلقه 50 درصد افزایش یافته است، در حالی که پیش از این میزان تولد کوکان ناقص الخلقه در این شهر انگشت شمار بوده است.