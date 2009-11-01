صدرنشین متوقف شد / بایرن در زمین اشتوتگارت مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لورکوزن در حالی که در زمین شالکه به میدان رفته بود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم متوقف شد. صدرنشین رقابت های بوندس لیگا با دو گل کروس (29) و کیسلینگ (44) از میزبان خود پیش بود اما کوین کورانی و سانچز دو بار در دقایق 83 و 88 برای شالکه گل زدند تا این دیدار با نتیجه تساوی به اتمام برسد.

بایرن مونیخ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در حالی که می توانست با پیروزی در زمین اشتوتگارت تا حدود بسیار زیادی به وضعیت خود در جدول رده بندی سر و سامان بخشد، مقابل این تیم با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان داد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هامبورگ 2- مونشن گلادباخ 3

* نورنبرگ 2- وردربرمن 2

* ولفسبورگ 3 - ماینز 3

* کلن صفر - هانوفر یک



هفته یازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز (یکشنبه) با برگزاری دیدارهای زیر به اتمام می رسد:

* فرایبورگ - هوفنهایم

* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 23 امتیاز

2- وردربرمن 22 امتیاز (تفاضل گل 13+)

3- هامبورگ 22 امتیاز(تفاضل گل 11+)

4- شالکه 21 امتیاز

5- بایرن مونیخ 19 امتیاز

16- نورنبرگ 9 امتیاز

17- بوخوم 8 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- هرتابرلین 4 امتیاز