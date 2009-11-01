  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۳

هفته یازدهم بوندس لیگا/

صدرنشین متوقف شد / بایرن در زمین اشتوتگارت مساوی کرد

صدرنشین متوقف شد / بایرن در زمین اشتوتگارت مساوی کرد

تیم فوتبال بایرلورکزون شنبه شب در چارچوب هفته یازدهم رقابت های باشگاهی آلمان مقابل شالکه متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لورکوزن در حالی که در زمین شالکه به میدان رفته بود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم متوقف شد. صدرنشین رقابت های بوندس لیگا با دو گل کروس (29) و کیسلینگ (44) از میزبان خود پیش بود اما کوین کورانی و سانچز دو بار در دقایق 83 و 88 برای شالکه گل زدند تا این دیدار با نتیجه تساوی به اتمام برسد.

بایرن مونیخ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در حالی که می توانست با پیروزی در زمین اشتوتگارت تا حدود بسیار زیادی به وضعیت خود در جدول رده بندی سر و سامان بخشد، مقابل این تیم با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان داد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هامبورگ 2- مونشن گلادباخ 3
* نورنبرگ 2- وردربرمن 2
* ولفسبورگ 3 - ماینز 3
* کلن صفر - هانوفر یک

هفته یازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز (یکشنبه)  با برگزاری دیدارهای زیر به اتمام می رسد:
* فرایبورگ - هوفنهایم
* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 23 امتیاز
2- وردربرمن 22 امتیاز (تفاضل گل 13+)
3- هامبورگ 22 امتیاز(تفاضل گل 11+)
4- شالکه 21 امتیاز
5- بایرن مونیخ 19 امتیاز
------------------------------------
16- نورنبرگ 9 امتیاز
17- بوخوم 8 امتیاز (یک بازی کمتر)
18- هرتابرلین 4 امتیاز

کد مطلب 974556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها