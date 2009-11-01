24 نقطه پرحادثه در لرستان ساماندهی شد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طی چند سال اخیر بیش از 24 نقطه پر حادثه در طول راههای استان ساماندهی و اصلاح شده و حدود 85 کیلومتر چهارخطه ساخته شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات تأثیر مهمی در افزایش ایمنی و در نتیجه کاهش سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در سطح جاده های استان لرستان داشته است.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان لرستان احداث کمربندی زاغه، واریانت چالانچولان و واریانت تنگ فنی پلدختر را از محورهای احداث شده در سال گذشته برشمرد که با انتقال ترافیک از مناطق مسکونی به خارج از این نقاط موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی شده است.

رضایی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار موجود تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در استان لرستان در شش ماهه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: موضوع ایمنی در امر تردد مقوله ای است که باید به طور همه جانبه و از طریق کلیه دست اندرکاران بحث ایمنی مورد توجه قرار گیرد.