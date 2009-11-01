  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صادرات غیرنفتی از طریق گمرک خرم آباد 85 درصد افزایش یافت

صادرات غیرنفتی از طریق گمرک خرم آباد 85 درصد افزایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از رشد 85 درصدی صادرات غیرنفتی از طریق گمرک خرم آباد خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان رشد صادرات در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.

وی رشد توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هر کشور را مبتنی بر صادرات آن کشور دانست و بیان داشت: شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای صادراتی استان نیازمند برنامه ریزی مناسب در سایه تعامل و تعاون با اقتصاد جهانی تحقق خواهد یافت.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور، عنوان کرد: در سالهای اخیر با توجه به تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان و بخش خصوصی اهداف صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم به میزان 141 درصد محقق شده است.

بیرانوند با بیان اینکه کمتر از یک درصد تجارت جهانی متعلق به ایران است، یادآور شد: باید در راستای توسعه صادرات غیر نفتی مدیریت درون بنگاهی، بهبود کیفی و کمی محصولات و رقابت پذیری با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 974560

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها