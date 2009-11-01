صادرات غیرنفتی از طریق گمرک خرم آباد 85 درصد افزایش یافت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان رشد صادرات در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.

وی رشد توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هر کشور را مبتنی بر صادرات آن کشور دانست و بیان داشت: شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای صادراتی استان نیازمند برنامه ریزی مناسب در سایه تعامل و تعاون با اقتصاد جهانی تحقق خواهد یافت.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور، عنوان کرد: در سالهای اخیر با توجه به تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان و بخش خصوصی اهداف صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم به میزان 141 درصد محقق شده است.

بیرانوند با بیان اینکه کمتر از یک درصد تجارت جهانی متعلق به ایران است، یادآور شد: باید در راستای توسعه صادرات غیر نفتی مدیریت درون بنگاهی، بهبود کیفی و کمی محصولات و رقابت پذیری با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد.