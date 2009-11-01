54درصد معلولان لرستانی تحت پوشش طرح توانبخشی قرار گرفتند

مرتضی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 620 روستا در استان لرستان تحت پوشش توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در این راستا 146 دهیار، 177 خانه بهداشت و 124 شورای توانبخشی محلی با اجرای این طرح همکاری داشتند.

مدیرکل بهزیستی استان لرستان یادآور شد: جمعیت مناطق تحت پوشش 419 هزار و 44 نفر بوده اند که هشت هزار و 14 نفر معلول در این مناطق شناسایی شده است.

رحیمی ادامه داد: از تعداد معلولان شناسایی شده تعداد چهار هزار و 308 نفر یعنی حدود 54 درصد تحت پوشش سازمان هستند.

وی با تشریح جزئیات مشکلات معلولان شناسایی شده، خاطرنشان کرد: از تعداد معلولان شناسایی شده یک هزار و پنج نفر دارای مشکل بینایی، هزار و 251 نفر دارای مشکل شنوایی و گویایی، مشکل حسی حرکتی 2801 نفر، اختلالات روانی 355 نفر، 477 نفر صرع و 588 نفر دارای مشکل اختلالات ترکیبی بودند.