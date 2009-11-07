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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد/

بیماران رادیوگرافی همچنان با کمبود داروی "باریم سولفات" مواجه اند

بیماران رادیوگرافی همچنان با کمبود داروی "باریم سولفات" مواجه اند

رئیس انجمن رادیولوژی ایران از لاینحل ماندن مشکل قطع ناگهانی تولید داروی باریم سولفات در داخل کشور که برای انجام رادیوگرافی مری و معده به کار می رود خبر داد و گفت: حدود سه ماه است که شرکت تولید کننده باریم سولفات در کشور این دارو را وارد می کند.

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت تولید کننده این دارو به صورت غیر رسمی گفته که در آینده نزدیک این مشکل حل می شود اما در حال حاضر مردم این دارو را با سه تا چهار برابر قیمت تهیه می کنند.

سولفات باریم دارویی از فلزاتی با عدد اتمی بالایی به شمار می‌آید که پس از حل شدن در آب برای رادیوگرافی معده و مری به بیمار خورانده و در صورت تصویربرداری از روده به بیمار تنقیه و سپس از طریق دستگاه گوارش دفع می‌شود.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص قطع تولید این دارو در داخل کشور گفت: وزارت بهداشت هنوز پاسخ قانع کننده ای در این ارتباط نداده است. در حالی که حدود 30 تا 40 سال است که این دارو در داخل کشور تولید می شود و در این سالها هیچ مشکلی به لحاظ تولید آن به وجود نیامده بود که باعث واردات باریم سولفات شود.

داروی باریم سولفات دارای فلزات سنگین است که اگر از درصد مجاز بالاتر باشد می‌تواند برای مصرف کنندگان در دراز مدت خطر ابتلا به سرطان را در پی داشته باشد.

صداقت با عنوان این مطلب که ایران دارای معادن غنی باریم است و مشکلی به لحاظ کمبود این ماده معدنی در کشور وجود ندارد گفت: آنچه مشخص است اینکه شرکت داخلی تولید کننده  باریم سولفات در کشور و وزارت بهداشت باید در خصوص کمبود این دارو و مشکلاتی که برای بیماران به وجود آمده است، پاسخگو باشند.

کد مطلب 974578

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