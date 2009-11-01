نقطه پایان بر یک کتاب پس از 50 سال!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقطه پایان را بر کتاب "تاریخ بشریت" گذاشت.

این اثر از شش مجموعه کتاب تشکیل شده و خود هر کدام از این مجموعه‌ها از 7 فصل تشکیل شده‌اند.

برای نوشتن "تاریخ بشریت" به عنوان کتابی که طولانی‌ترین زمان برای نوشتنش صرف شده است، 1600 چهره مشهور جهانی از سراسر جهان مشارکت کرده‌اند.

این افراد نخستین بار در سال 1943 در لندن دور هم جمع شدند تا درباره چگونگی سازماندهی جهان و اتحاد ملتها با هم گفتگو کنند. این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که جهان به شکلی جدی توسط آلمانهای نازی‌ تهدید می‌شد.

از همان زمان به این طرف، یونسکو به موضوع اتحاد ملت‌ها اهمیت داده و در 50 سال گذشته در این باره تلاش‌ کرده است اما نوشتن کتاب مذکور به صورت رسمی از سال 1952 آغاز شد.





