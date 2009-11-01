  1. هنر
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۳۲

نقطه پایان بر یک کتاب پس از 50 سال!

نقطه پایان بر یک کتاب پس از 50 سال!

کار نگارش کتابی که تا کنون بیشترین زمان برای نوشتن آن صرف شده پس از 50 سال با همکاری یونسکو خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقطه پایان را بر کتاب "تاریخ بشریت" گذاشت.

این اثر از شش مجموعه کتاب تشکیل شده و خود هر کدام از این مجموعه‌ها از 7 فصل تشکیل شده‌اند.

برای نوشتن "تاریخ بشریت" به عنوان کتابی که طولانی‌ترین زمان برای نوشتنش صرف شده است، 1600 چهره مشهور جهانی از سراسر جهان مشارکت کرده‌اند.

این افراد نخستین بار در سال 1943 در لندن دور هم جمع شدند تا درباره چگونگی سازماندهی جهان و اتحاد ملتها با هم گفتگو کنند. این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که جهان به شکلی جدی توسط آلمانهای نازی‌ تهدید می‌شد.

از همان زمان به این طرف، یونسکو به موضوع اتحاد ملت‌ها اهمیت داده و در 50 سال گذشته در این باره تلاش‌ کرده است اما نوشتن کتاب مذکور به صورت رسمی از سال 1952 آغاز شد.
 

 

کد مطلب 974579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها