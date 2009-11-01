۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

رئیسی:

امیدواریم پرونده‌ای از مطبوعات در دادگاه نداشته باشیم

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امیدواریم پرونده‌ای از مطبوعات در دادگاه نداشته باشیم گفت: احترام به آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی تضمین شده است اما از اصحاب قلم انتظار داریم مرتکب تخلفی از قانون نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی یکشنبه در مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به نقش و جایگاه مطبوعات در جامعه اشاره کرد و گفت: مطبوعات از نظر صاحب نظران یکی از ارکان هستند و این رکن اگر جایگاه امر به معروف و گسترش خوبیها و نهی از همه بدیها در جامعه پیدا کند، هشدارهای آن می تواند در رابطه با هر کژی و لغزشی بازدارنده باشد.

وی اضافه کرد: تبیین افکار عمومی و اهداف قانون اساسی، گسترش اخلاق کریمه، گسترش ارزشها و در جهت نهی و بازداشتن از همه زشتیها و بدیها در اصلاح جامعه بسیار تاثیرگذار است.

معاون اول قوه قضائیه سوگند در مراسم تحلیف را یک امر تشریفاتی ندانست و گفت: سوگند یاد کردن در مراسم تحلیف یک امر تشریفاتی نیست بلکه یک انشاء است.

رئیسی گفت: در دستگاه قضائی نگاه به هیئت منصفه مطبوعات نگاهی است در جهت کشف حقیقت و در جهت اینکه جامعه اعتماد و آرامش وجود داشته باشد و هیئت منصفه را باید یک سرمایه برای دستگاه قضائی دانست و از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی اضافه کرد: احترام به آزادی قلم و بیان در نظام جمهوری اسلامی تضمین شده است و باید آن را به عنوان یک موهبت الهی ارج نهاد و نباید گذاشت خدشه ای به این آزادی وارد شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: انتظار داریم اصحاب قلم مرتکب خلافی از قانون نشوند و امیدواریم پرونده ای از مطبوعات در دادگاه و دادسرا نداشته باشیم.

