به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی یکشنبه در مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به نقش و جایگاه مطبوعات در جامعه اشاره کرد و گفت: مطبوعات از نظر صاحب نظران یکی از ارکان هستند و این رکن اگر جایگاه امر به معروف و گسترش خوبیها و نهی از همه بدیها در جامعه پیدا کند، هشدارهای آن می تواند در رابطه با هر کژی و لغزشی بازدارنده باشد.

وی اضافه کرد: تبیین افکار عمومی و اهداف قانون اساسی، گسترش اخلاق کریمه، گسترش ارزشها و در جهت نهی و بازداشتن از همه زشتیها و بدیها در اصلاح جامعه بسیار تاثیرگذار است.

معاون اول قوه قضائیه سوگند در مراسم تحلیف را یک امر تشریفاتی ندانست و گفت: سوگند یاد کردن در مراسم تحلیف یک امر تشریفاتی نیست بلکه یک انشاء است.

رئیسی گفت: در دستگاه قضائی نگاه به هیئت منصفه مطبوعات نگاهی است در جهت کشف حقیقت و در جهت اینکه جامعه اعتماد و آرامش وجود داشته باشد و هیئت منصفه را باید یک سرمایه برای دستگاه قضائی دانست و از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی اضافه کرد: احترام به آزادی قلم و بیان در نظام جمهوری اسلامی تضمین شده است و باید آن را به عنوان یک موهبت الهی ارج نهاد و نباید گذاشت خدشه ای به این آزادی وارد شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: انتظار داریم اصحاب قلم مرتکب خلافی از قانون نشوند و امیدواریم پرونده ای از مطبوعات در دادگاه و دادسرا نداشته باشیم.