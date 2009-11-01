94 درصد کودکان سمنانی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم معاینه شدند

محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه آغاز و به مدت یک ماه در سراسر کشور ادامه خواهد داشت که 127 مورد تنبلی چشم در سال گذشته در کودکان سمنانی تشخیص داده شد و تحت درمان قرار گرفته اند.

وی با اشاره به شیوع 1.4 درصدی تنبلی چشم در ایران گفت: علل تنبلی چشم شامل نزدیک بینی، دوربینی، انحرافات چشمی است که والدین باید فرزندان خود را به موقع به درمانگاه ها بیاورند و درمان را شروع کنند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه بهترین سن برای درمان تنبلی چشم زیر پنج سال است، اظهار داشت: پس از هفت تا 10 سالگی درمان تنبلی چشم تاثیر زیادی در بینایی نخواهد داشت.

طاهری با اشاره به هدف از برگزاری طرح پیشگیری از تنبلی چشم گفت: تشخیص و درمان به موقع تنبلی چشم و عوامل ایجاد کننده آن، افزایش آگاهی مردم در مورد بیماری تنبلی چشم، تشخیص و درمان به موقع تنبلی چشم و عوامل ایجاد کننده آن از مهمترین اهداف برگزاری این طرح در استان است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان تصریح کرد: طرح تنبلی چشم در سه مرحله اجرا می شود که مرحله اول، معاینه اولیه توسط مربیان آموزش دیده در مهدهای کودک و آمادگی ها انجام می شود و مرحله دوم آن کودکان مشکوک به احتمال بینایی شناسایی و به بینایی سنج ارجاع داده می شوند.

به گفته وی، در مرحله سوم کودکانی که نیاز به معاینات دقیق تری دارند توسط پزشک معالجه می شوند.

وی با بیان اینکه چنانچه کودکی از خانواده های نیازمند و کم بضاعت نیاز به عمل جراحی و درمان داشته باشد، گفت: سازمان بهزیستی این افراد را مورد حمایت قرار می دهند.