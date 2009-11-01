به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پرویز رحمتی در حاشیه برگزاری نمایشگاه کامپیوتر استان اصفهان افزود: در صورت تحقق چنین امری در آینده نزدیک زمینههای اجرایی شدن این قانون نیز فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون زمینههای اجرایی این قانون در سطح کشور فراهم شده است، اظهار داشت: اکنون نگرانی صنف در این است که با اجرایی شدن این قانون ممکن است کسانی شائبه ارتکاب جرم داشته باشند که در واقع فعل مجرمانهای انجام نداده باشند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت برگزاری چنین نمایشگاهی گفت: نباید فراموش کرد که این نمایشگاه نقش مهم و مستقینی را در تحریک بازارIT کشور بر عهده دارد که چرا در کشور کوچکی در همسایگی ایران نمایشگاهی در کیفیتی برگزار می شود که نتیجه آن گرمتر شدن بازار آن کشور و سرد شدن بازار داخلی ایران است.
رحمتی در پاسخ به یکی از سئوالات خبرنگاران مبنی بر اینکه "پیگیری مطالبات این صنف توسط سازمان چقدر موثر است" گفت: نباید فراموش کرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سازمان جوانی است و تصور بر این است که این سازمان در ایفای نقش تنظیم گری خود نقش مدعی العموم را دارد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: این سازمان در خصوص پیگیری حقوق صنفی اعضا نیز حمایتهای لازم را بر عهده دارد و از سوی دیگر به عنوان مدعی العموم دولت در زمینه پیگیری مطالبات دولت از صنف فعالیت دارد.
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