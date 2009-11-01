به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پرویز رحمتی در حاشیه برگزاری نمایشگاه کامپیوتر استان اصفهان افزود: ‌در صورت تحقق چنین امری در آینده نزدیک زمینه‌های اجرایی شدن این قانون نیز فراهم خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون زمینه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور فراهم شده است، اظهار داشت: اکنون نگرانی صنف در این است که با اجرایی شدن این قانون ممکن است کسانی شائبه ارتکاب جرم داشته باشند که در واقع فعل مجرمانه‌ای انجام نداده باشند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت برگزاری چنین نمایشگاهی گفت: نباید فراموش کرد که ‌این نمایشگاه نقش مهم و مستقینی را در تحریک بازار

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کشور بر عهده دارد که چرا در کشور کوچکی در همسایگی ایران نمایشگاهی در کیفیتی برگزار می شود که نتیجه آن گرمتر شدن بازار آن کشور و سرد شدن بازار داخلی ایران است.