  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای ضروری است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مثبت ارزیابی کردن قانونی در خصوص جرایم رایانه‌ای گفت: به نظر می رسد لازم است کارگروهی برای بررسی این قانون و برخی ملاحظات مطرح شده آن تشکیل شود تا در نهایت اشکالات اجرایی این قانون به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پرویز رحمتی در حاشیه برگزاری نمایشگاه کامپیوتر استان اصفهان افزود: ‌در صورت تحقق چنین امری در آینده نزدیک زمینه‌های اجرایی شدن این قانون نیز فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون زمینه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور فراهم شده است، اظهار داشت: اکنون نگرانی صنف در این است که با اجرایی شدن این قانون ممکن است کسانی شائبه ارتکاب جرم داشته باشند که در واقع فعل مجرمانه‌ای انجام نداده باشند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت برگزاری چنین نمایشگاهی گفت: نباید فراموش کرد که ‌این نمایشگاه نقش مهم و مستقینی را در  تحریک بازار IT کشور بر عهده دارد که چرا در کشور کوچکی در همسایگی ایران نمایشگاهی در کیفیتی برگزار می شود که نتیجه آن گرمتر شدن بازار آن کشور و سرد شدن بازار داخلی ایران است.

رحمتی در پاسخ به یکی از سئوالات خبرنگاران مبنی بر اینکه "پیگیری مطالبات این صنف توسط سازمان چقدر موثر است" گفت: نباید فراموش کرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سازمان جوانی است و تصور بر این است که این سازمان در ایفای نقش تنظیم گری خود نقش مدعی العموم را دارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: این سازمان در خصوص پیگیری حقوق صنفی اعضا نیز حمایت‌های لازم را بر عهده دارد و از سوی  دیگر به عنوان مدعی العموم دولت در زمینه پیگیری مطالبات دولت از صنف فعالیت دارد.
کد مطلب 974597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها