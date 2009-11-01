یک راه برای رسیدن به مریخ وجود دارد/ دلایلی برای اثبات سفرانسان به ماه

به گزارش خبرنگار مهر، اکتبر ماهی پر ماجرا برای برنامه های فضایی سفر آینده انسان به مرزهایی فراتر از ایستگاه فضایی بین المللی بود به طوری که در این ماه ناسا کاوشگر LCROSS خود را برای کشف آب به سطح ماه کوبید. اولین آزمایش موشک "آرس- 1" که قرار است انسان را در بازگشت به ماه همراهی کند انجام شد و اسا نیز جستجوی خود را برای یافتن داوطلبانی برای شرکت در برنامه شبیه سازی سفر انسان به مریخ آغاز کرد. به همین منظور جووانی بینیامی رئیس سابق آژانس فضایی ایتالیا به خبرنگار مهر توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

* خبرگزاری مهر - گروه فناریهای نوین: پروفسور بینیامی؛ آژانس فضایی اروپا (ESA) به دنبال داوطلبانی برای یک برنامه جدید شبیه سازی سفر به مریخ است. به عنوان اولین سئوال بفرمایید به نظر شما سرانجام بین اسا و ناسا کدامیک زودتر به مریخ می رسند؟ به عبارت دیگر به اعتقاد شما آیا ممکن است در حالی که ناسا در جستجوی بازگشت به ماه است، اسا دری باز برای رسیدن به مریخ پیدا کند؟

- جووانی بینیامی (Giovanni Bignami): به طور حتم تنها راه ممکن رسیدن به مریخ دستیابی به یک همکاری جهانی است. به طوری که اسا، ناسا، ژاپن، روسیه و تمام کسانی که می خواهند برای انجام این هدف بزرگ شرکت کنند باید با هم متحد شوند. بنابراین به نظرم نمی رسد که ناسا و اسا با هم در رقابت باشند بلکه آنها باید در این مسیر در کنار هم حرکت کنند.

* اما به نظر می رسد که رقابتی شدید میان اسا و ناسا وجود دارد؟

- حق با شما است. تاکنون هم در عرصه علمی و هم کاربردی اینگونه بوده است. برای مثال برای انجام برنامه فضایی "گالیله" اروپا و به خصوص اسا در یک نبرد واقعی با آمریکا بوده است. اما در مورد رسیدن به مریخ، این برنامه آنچنان بزرگ و وسیع است که هرگز بدون همکاری جهانی تحقق آن امکانپذیر نیست.

* اوایل ماه اکتبر، کاوشگر 75 میلیون دلاری LCROSS ناسا با هدف یافتن آب به ماه برخورد کرد اما ناسا تاکنون هیچ نتیجه ای را از این برخورد اعلام نکرده است. نظر شما در مورد آنچه که رخ داد چیست؟

- ببینید، پیش از هر چیز باید بگویم که LCROSS بسیار پر هزینه بود و بنابراین هیچ دلیلی وجود نداشت که این کاوشگر جدید به سطح ماه برخورد کند. حتی هزینه این کاوشگر بسیار بیشتر از آن رقمی بود که شما گفتید. در واقع گفته می شود هزینه ای که ناسا برای این کاوشگر کرد بسیار بیشتر از مجموع بودجه چندین ماموریتی است که ما در اروپا برای تحقیقات فضایی انجام می دهیم. اما به هر حال این یک مسئله جانبی است. در مورد اینکه چرا هنوز ناسا نتیجه ماموریت را اعلام نکرده است باید بگویم که ناسا اظهار داشته که بین یکی دو ماه آینده نتایج بررسیهای خود را اعلام می کند که این کاملا عادی است چون نتیجه هیچ تحقیق علمی یک روز بعد اعلام نمی شود، به خصوص در ماموریت بسیار دشواری مثل این ماموریت که در آن تنها با امکان زدن یک ضربه موفق باید همه چیز به خوبی پیش رود. اما حتی اگر همه چیز به خوبی پیش نرود یک آزمایش علمی را امتحان کرده ایم و نباید در مورد آن زیاد نگران باشیم.

* بدون شک در سالهای اخیر می توان گامهای روبه جلویی را از سوی آژانسهای فضایی اروپا دید. به نظر شما این اقدامات کشورهای اروپایی در انجام یک سفر جدی انسان به فراسوی ایستگاه فضایی فایده ای دارد؟

- بدون شک اساسی هستند. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص ملی در اروپا برابر با تولید ناخالص ملی در آمریکا است و این عدد افزایش توانایی اروپا را در ماموریتهای فضایی به موازات آمریکا نشان می دهد و بنابراین به طور بالقوه اروپا در کنار آمریکا یک قدرت بزرگ در برنامه های فضایی به شمار می رود. این درحالی است که تاکنون در اروپا تنها یک چهارم و یا یک پنجم این قدرت مالی برای بخش فضایی سرمایه گذاری شده است. به این ترتیب در این لحظه نمی توان پنهان کرد که اروپا قادر نیست آنطور که می خواهد از توان دانش فضایی خود بهره ببرد. اما با سرمایه گذاری و کار در این عرصه، اروپا می تواند هم در بخش توسعه فناوری و هم در بخش توسعه علمی فضایی گامهای بنیادینی بردارد و این مسئله می تواند برای آمریکا بسیار هیجان انگیز باشد.

* به تازگی کمیسیون اروپا و اسا اجلاس مشترکی را برای توسعه سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برگزار کردند شما آینده این همکاری را چگونه می بینید؟

- این همکاری دقیقا آینده فضایی اروپا را تعیین می کند. تاکنون کمیسیون اروپا به میزان بسیار ناچیزی به برنامه های فضایی مشغول بود و تنها از چند سال قبل با سرمایه گذاری در پروژه فضایی "گالیله" به روشی کاملا ناکافی وارد برنامه های فضایی اروپا شد. به طوری که هزینه مالی این پروژه را کمیسیون اروپا تامین کرد. به همین ترتیب، این کمیسیون به فکر سرمایه گذاری در پروژه "مونیتورینگ جهانی برای محیط زیست و امنیت" (GMES) است که با عنوان "پروژه کوپرنیکوس" (Copernicus) نیز شناخته می شود. به طور خلاصله، اتحادیه اروپا باید میزان پولی را که به برنامه های فضایی اختصاص می دهد به طور اساسی افزایش دهد و کمیسیون اروپا نیز باید شجاعت لازم برای اعطای پول به آژانس فضایی اروپا را داشته باشد. در حال حاضر پولی که در اختیار اسا است تنها صرف تحقیقات در بخش نوآوری فضایی می شود اما برای تولید این نوآوریها بری مثال اجرای پروژه گالیله پول کافی در اختیار ندارد و بنابراین هزینه های آن را به عهده اتحادیه اروپا گذاشت.

* پروژه های ماهواره های هرشل و پلانک نیز با سرمایه گذاری کمیسیون اروپا انجام شد؟

- خیر. پروژه دو ماهواره هرشل و پلانک، دو ماموریت کاملا علمی و مجزا هستند که همزمان با هم با موشک آریان 5 پرتاب شدند. این ماهواره ها مسئول مطالعه درباره جهان هستند و با بودجه اسا توسعه یافتند.

* نقش آژانس فضایی ایتالیا در پروژه های آینده اسا در سفر به مریخ چیست؟

- همانطور که گفتم اسا در حال حاضر پروژه خاصی برای سفر به مریخ ندارد و تنها برنامه پروازهای فضایی را دنبال می کند که این برنامه بر روی انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی متمرکز شده است. آژانس فضایی ایتالیا (ASI) نیز برنامه مستقلی در این زمینه ندارد و فضانوردان ایتالیایی وارد بدنه تیم فضانوردان اسا شده اند. برای رفتن به مریخ، ایتالیا به یک موتور هسته ای بسیار نوآورانه و جالب فکر می کرد که من به همراه "کارلو روبیا"(Carlo Rubbia) برنده جایزه نوبل سال 1984 روی آن کار می کردیم اما با روی کار آمدن دولت برلوسکونی همه چیز متوقف شد.

* شما یکی از مخالفان بازگشت انسان به ماه به شمار می روید، این بدان معنا است که شما معتقدید سفر به ماه واقعا اتفاق افتاده است این درحالی است که افراد بسیاری هستند که نظر متفاوتی دارند، پاسخ شما به این افراد چیست؟

- موافقم. خوب! من یاد گرفته ام که همیشه متقاعد کردن برخی افراد بی منطق غیرممکن است. اما اگر این افراد بخواهند به روشی منطقی صحبت کنند، من با کمال میل حاضرم در تمام کنفرانسهایم به سئوالات آنها گوش کنم و جوابهای قانع کننده به آنها ارائه دهم. من به این افراد می گویم که آزمایشات دقیقی برای اثبات انجام سفر به ماه وجود دارند. برای مثال، فضانوردان در سفر به ماه با خود دستگاههای بازتابگری را برده بودند که این بازتابگرها را در پنج نقطه مختلف روی سطح ماه رها کردند. این دستگاهها که مجهز به آینه هستند در هر روز پرتوهای لیزری را از زمین دریافت کرده و آنها را بازتابش می کنند که بازتابش این پرتوها با تلسکوپهای زمینی قابل رصد است. این یک آزمایش بسیار دقیق است که نشان می دهد چیزهایی روی ماه هستند که پرتوهای لیزر را بازتابش می کنند. آزمایش دیگری نیز می توان برای اثبات سفر انسان به ماه انجام داد. این آزمایش، بررسی فیلمهایی از ماشینی است که فضانوردان را روی ماه از نقطه ای به نقطه دیگر می برد. در این فیلمها به وضوح دیده می شود زمانی که ماشین حرکت می کند گرد و غباری در خلاء پراکنده می شود که نوع پراکندگی آن به گونه ای است که هرگز نمی تواند در شرایط جاذبه زمین ایجاد شود. این دو بررسی تائید می کنند که سفر به ماه انجام شده است. به علاوه تصاویری هم از سطح ماه گرفته شده اند که می توانند بر انجام این سفر صحه بگذارند.

* به عنوان آخرین سئوال؛ در چند روز گذشته موشک Ares-1-X آزمایش شد. با توجه به این آزمایش به نظر شما، آمریکاییها در سال 2020 به ماه بازخواهند گشت یا خیر؟

- آزمایش چند روز قبل، تست کامل Ares-1 نبود بلکه تنها یک آزمایش اولیه بود. فکر نمی کنم که این موشک یک مدل نهایی باشد که بتواند کپسولی مثل آپولو را به ماه حمل کند. نمی دانم که آیا ناسا تصمیم خواهد گرفت که در سال 2020 به ماه بازگردد یا خیر، اما درحال حاضر مشکل واقعی ناسا این است که با ایستگاه فضایی باید چه بکند!

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گفتگو: هدی عربشاهی