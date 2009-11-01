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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۳

ایمیدرو چهار طرح اکتشافی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را اجرا کرد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، چهار طرح اکتشافی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را در کشور اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، طرحهای اکتشافی سنگهای قیمتی در استانهای آذربایجان شرقی ، سیستان وبلوچستان ، خراسان جنوبی وایلام اجرا شده است.

حجم تجارت جهانی سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی سالانه حدود 600 میلیارد دلار برآورد شده است. ایمیدرو نیز به منظور تکمیل زنجیره تولید شامل اکتشاف ، بهره برداری ، فرآوری ، آموزش وبازار ،کارگروه سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی را تشکیل داده است.

در حال حاضر در ایران به ازای مصرف 100 کیلوگرم طلا تقریبا 2 تا 5 کیلوگرم سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی تراش داده شده، به کار گرفته می شود.

تولید سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی در کشور از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال ، بهای یک کیلوگرم "درکوهی" بین 50 تا 100 دلار است درحالی که نوع تراش داده آنها بین 1500 تا 1800 دلار به فروش رفته است.

کد مطلب 974603

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