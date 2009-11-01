بارندگی 48 ساعت گذشته لرستان خسارتی نداشت

استاندار لرستان در حاشیه بازدید از مناطق مختلف استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت بارندگیها در سطح استان در طول مدت زمان طی شده از آبانماه جاری خیلی مطلوب بوده است.

صابری با تاکید بر اینکه بارندگیهای مستمر چند روز گذشته بدون هیچ خسارتی بوده است، عنوان کرد: بیشترین میزان بارندگی در استان لرستان در ایستگاه سپیددشت با 93 میلی متر ثبت شده است.

وی خاطر نشان کرد: میانگین بارندگیها از ابتدای آبانماه تاکنون در لرستان بالغ بر 57 میلی متر بوده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بارندگیها هیچ گونه خسارتی در زمینه بافت مسکونی، مزارع و ... بر جای نگذاشته است، بیان داشت: در زمینه آبگرفتگی معابر نیز پیش از آغاز فصل بارندگیها در دو سه نوبت به مسئولان و متولیان یادآور شدیم که شبکه جمع آوری آبهای سطحی را کنترل کنند تا مشکلی به وجود نیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان همچنین امروز از پروژه های در دست اجرا در شهرستانهای الیگودرز، ازنا، دورود و بروجرد بازدید و از وضعیت آمادگی این شهرستانها برای استقبال از بارندگی های در پیش رو اطمینان حاصل خواهد کرد.

بازدید از شیشه سازی لرستان، کارخانه پلی استیلن الیگودرز و کارخانه همارشتن، تولید کننده شیشه های دو جداره از جمله پروژه هایی است که استاندار لرستان از آنها بازدید خواهد کرد.

صابری همچنین در حاشیه بازدید از طرح های راهسازی در دست اجرا در سطح استان به خبرنگار مهر گفت: وضعیت عمومی جاده های استان لرستان به سطح مطلوب خود رسیده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه آمادگی کامل بین پلیس راه و حوزه راهداری استان برقرار است، بیان داشت: مجموعه عوامل دست اندر کار در امر امدادرسانی در جاده ها آمادگی دارند تا در فصل بارندگی و سرما در صورت نیاز به کمک مسافران بشتابند.