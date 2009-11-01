موضوعات فرهنگی اولویت دولت دهم نسبت به بازنشستگان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نادعلی الفتپور شامگاه شنبه در نخستین سفر استانی دولت دهم به مشهد مقدس در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعیت یک میلیون نفری بازنشستگان کشوری افزود: جامعه ما جامعهای استوار است و تامین معیشت و منزلت آنان از وظایف دولتمردان به شمار میرود.
سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: خانههای مهر به منظور ایجاد مرکزی برای انتقال تجربه بازنشستگان به نسل جوان و پایگاههایی برای گذراندن اوقات فراغت بازنشستگان ایجاد شده است و مراکز کتابخوانی، سالن نمایش فیلم، سالن کنفرانس، کافی نت، نمایشگاههای جانبی و ... از جمله امکانات آنها به شمار میرود.
الفت پور افزود: افتتاح 113 خانه مهر جزو مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری است و تلاش میکنیم تا پایان امسال یک چهارم این تعداد در سراسر کشور به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به این که پنج میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز خانه مهر خراسان رضوی در دور دوم سفرهای استانی مصوب شده بود، افزود: دولت دهم نسبت به بازنشستگان رویکرد اولویت بخشیدن به موضوعات فرهنگی را دارد و ایجاد خانههای مهر نیز در پیگیری همین رویکرد است.
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