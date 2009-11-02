حماس بدنبال آشتی ملی حقیقی در فلسطین است/ ابومازن مشروعیت ندارد

"علی برکه" در گفتگو با مهر تصمیم اخیر عباس برای اعلام یکجانبه زمان برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان را اشتباه دانست و افزود: دلیل اشتباه بودن این تصمیم آن است که برگزاری انتخابات درشرایط کنونی، شکاف و دودستگی ها را عمیق تر می کند.



ابومازن اخیرا بدون توافق با گروههای فلسطینی، دستور برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان را صادر کرد.



مسئول سیاسی حماس به پایان یافتن دوره ریاست عباس برتشکیلات خودگردان اشاره و یاد آورشد : کسی که دوره زمامداریش به پایان رسیده حق ندارد بدون رای و نظر همه فلسطینی ها بویژه ساکنان نوارغزه فقط در کرانه غربی انتخابات برگزار نماید. بنابراین تصمیم ابومازن به طور حتم غیرقانونی و خارج از قانون اساسی فلسطین است .



وی درادامه اظهارداشت : قانون اساسی تشکیلات خودگردان مدت زمامداری هرشخص بر تشکیلات خودگردان را 4 سال تعیین نموده؛ اما دوره چهارساله محمود عباس بیش از چند ماه است که تمام شده و او همچنان بر کرسی قدرت تکیه زده است.



برکه تاکید کرد : محمود عباس اینک حق ندارد به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فرمان برگزاری انتخابات را صادر کند زیرا او دیگر رهبر مردم فلسطین نیست و وجودش در راس قدرت، غیرقانونی است.



این کارشناس مسائل سیاسی فلسطین درخصوص موضع حماس درباره برگزاری انتخابات آتی تصریح کرد: ما می خواهیم انتخابات با توافق همه گروهها و اقشار ملت فلسطین برگزار شود البته پس ازاینکه طرح آشتی ملی به سرانجام رسید.



وی برگزاری انتخابات فلسطین در شرایط کنونی را به نفع اشغالگران صهیونیست دانست و گفت : چنین انتخاباتی شکاف و دودستگی درصحنه فلسطین را دوچندان می کند. بنابراین ما دراین انتخابات شرکت نمی کنیم مگر بعد ازتحقق یافتن طرح آشتی ملی .



مسئول سیاسی حماس درباره هدف عباس از برگزاری انتخابات زود هنگام به مهرگفت : وی می خواهد، جنبش حماس را تحت فشار قرار دهد تا به ابتکارعمل مصر بدون هرگونه تعدیل و اصلاح تن بدهد.



وی ادامه داد : اما ما به طرف مصری اعلام کردیم که نسبت به برخی ازبندهای طرح آشتی ملی ملاحظاتی داریم و بدنبال تفاهم بر سر این بندها هستیم و خواستار روشن شدن برخی مسائل شدیم.



علی برکه درباره ملاحظات حماس درباره بندهای طرح مصر برای آشتی ملی اظهارداشت : ما یک سلسله تضمین هایی را می خواهیم که براساس آن، حق همه جانبه ملت فلسطین برای مقاومت و مبارزه با اشغالگران صهیونیست درنظر گرفته شود وتضمینی را می خواهیم که انتخابات مجلس قانونگذاری به گونه ای برگزار شود که جامعه بین المللی به نتایج آن احترام بگذارد.



علی برکه اظهارداشت : ما نمی خواهیم حوادث سال 2006 میلادی را دوباره تکرار کنیم زمانی که جنبش حماس در انتخابات بر رقیبش فتح پیروز شد، اکثر کشورهای عربی و غربی و در راس آن ایالات متحده آمریکا دولت منتخب اسماعیل هنیه را تحریم نموده و بدنبال آن نوارغزه را تا به امروزهمچنان درتحریم و بایکوت نگه داشتند.



وی تاکید کرد: حماس تضمین هایی را می خواهد که براساس آن اولا نتایج انتخابات آتی مورد قبول همگان واقع و ثانیا انتخابات سالم و شفاف برگزارشود . البته ما می خواهیم برای ساماندهی سازمان آزادی بخش فلسطین براساس اصول دموکراسی و انتخاب اعضای مجلس ملی فلسطین از تشکیلات خودگردان تضمین گرفته شود تا انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری در ژوئن آتی برگزار شود.



مسئول سیاسی حماس درلبنان اظهارداشت : همچنین علاقمندیم، طرف مصری ملاحظات ما را در نظر بگیرد؛ اما اگر نمی تواند از ما انتظار نداشته باشد که پای توافقنامه ای را امضا کنیم که مطابق میل آمریکا ورژیم صهیونیستی باشد.



علی برکه گفت : عباس مواضع خود را این گونه عنوان بیان کرده است که حماس باید به خواسته کمیته چهارجانبه و نیز شناسایی رژیم صهیونیستی متعهد باشد که این امر غیر قابل قبول است.



وی درپایان اظهارداشت : عباس ازحماس خواسته مقاومت دربرابر رژیم صهیونیستی را کناربگذارد و به توافقنامه های منعقد شده میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اشغالگران پایبند باشد. اما ما نه تنها به این خواسته عباس مخالفیم بلکه بدنبال برنامه آشتی ملی حقیقی بدون دخالت طرفهای خارجی بویژه دولت آمریکا هستیم.