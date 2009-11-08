یک هفتم افراد مبتلا به آنفلوانزا دچار نوع A هستند

دکتر محمدمهدی گویا در خصوص آخرین وضعیت همه گیری آنفلوانزای A در کشور به خبرنگار مهر گفت: بیشتر مبتلایان به این بیماری در کشور دانش آموز هستند.

آخرین آمار مبتلایان به بیماری آنفلوانزای A در کشور که مربوط به هفته گذشته است، 1638 نفر و تعداد فوت شدگان نیز 22 مورد بوده است.

گویا ادامه داد: آزمایش H1N1 فقط از افرادی گرفته می شود که به علت شدت بیماری در بیمارستان بستری می شوند.

علائم آنفلوانزای A شبیه نوع فصلی است و پیشگیری از این بیماری با رعایت نکات بهداشت فردی شامل شستن مرتب دستها، خودداری از روبوسی و دست دادن و استراحت در منزل در صورت بروز علائم به خوبی قابل اجراست.

آخرین آمار مبتلایان به بیماری آنفلوانزای A در کشور که مربوط به هفته گذشته است، 1638 نفر و تعداد فوت شدگان نیز 22 مورد بوده است

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص اعلام آمار مبتلایان به آنفلوانزای A به صورت هفتگی گفت: تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور بسیار بیشتر از این آمار است زیرا بخش عمده مبتلایان بدون دارو و مراجعه به پزشک خوب می شوند.

این مقام ارشد در وزارت بهداشت با تاکید بر رعایت بهداشت فردی به منظور پیشگیری از شدت بیماری در کشور تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که ابتلای یک نفر می تواند باعث گسترش بیماری و افزایش تعداد موارد ابتلا شود.

پیش بینی می شود با آغاز حج تمتع و بازگشت حجاج از عربستان، موارد ابتلا به این بیماری در کشور شدت یابد.

گویا با اشاره به نگرانی که در زمان برگزاری حج وجود دارد، گفت: احتمال دارد که شاهد مواردی از ویروس مقاوم شده آنفلوانزا در بین حجاج مبتلا در بازگشت از عربستان باشیم.