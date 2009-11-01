مازندران رتبه نهم تولید ناخالص ملی در کشور را دارد

ولی الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در استان را بر اساس حساب تولید سال ۸۷، ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به صورت ماهیانه ۷۵۸ هزار تومان اعلام کرد.

وی گفت: این در حالی است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در مازندران ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که این رقم به صورت ماهیانه 841 هزار تومان می شود.

فرزانه متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی استان را شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان سالانه حدود هفت میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده که معادل ۶۳۳ هزار تومان در ماه است.

معاون برنامه ریزی استاندار درآمد سرانه استان در سال ۸۵ را بر اساس آخرین اطلاعات حساب تولید، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مازندران رتبه‌ سوم کشوری در متوسط هزینه و درآمد خانوارها را داراست.

فرزانه اظهار داشت: مازندران در تولید ناخالص داخلی رتبه ‌نهم کشوری و بدون احتساب نفت و گاز رتبه‌ هفتم کشوری را داراست.

مازندران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 85 حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد.