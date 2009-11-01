استاندار مازندران خواستار تدوین آمایش سرزمینی استانهای شمالی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید محمد کریمی صبح یکشنبه در اولین نشست هم اندیشی توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های شمالی کشور در ساری گفت: تهیه آمایش سرزمینی شمال کشور باتوجه به اشتراکات فراوان مفید خواهد بود چرا که باید خارج از تفکر جزیره ای بااستفاده درست از منابع به فکر زندگی بانشاط و خوب برای مردم خود باشیم.

استاندار مازندران رقابت در خدمت رسانی به همنوعان را از جمله خصیصه مدیران کارآمد دانست و گفت: مدیران ارشد سه استان شمالی، کارگروه مشترکی برای تحقق توصیه ها در خصوص استفاده از طبیعت خدادادی به خصوص دریا و جنگل به صورت ماهانه تشکیل دهند.

کریمی با اشاره به ورود بیش از 20 میلیون گردشگر به استان در طول سال گفت: باید با برطرف کردن نگرانی مردم و مسافران و فراهم کردن شرایط استفاده از دریا و جنگل، رضایتمندی گردشگران را ارتقاء دهیم.

وی با اشاره به آزادسازی سواحل در اختیار دوایر دولتی گفت: استفاده از مواهب طبیعی مازندران تنها مختص مردم استان‌های شمال کشور نیست و تمامی ایرانیان از ان استفاده می کنند و این درحالی است که درآمدی از آن عاید استان نمی شود.

کریمی گفت: کسانی که در شمال جاده ساحلی مازندران نسبت به احداث اماکن خود اقدام کرده اند و از مناظر زیبای آن بهره بیشتری می برند باید عوارض بیشتری پرداخت کنند.

وی به طرح احداث راه آهن غرب به شرق استان اشاره کرد و گفت: کار مطالعاتی این طرح با مشارکت شرکت اتریشی آغاز شده است و می توان با بسط دادن این پروژه به استانهای همجوار ساحلی و ساخت ریل در داخل دریا از امتیازات این طرح در جذب گردشگر برای تمامی فصول استفاده اقتصادی کرد.

استاندار مازندران طرح البرز را یکی از موانع پیشرفت استانهای شمالی دانست و گفت: باید با آشکار کردن نقاط ضعف این طرح از سوی این سه استان از ظرفیتهای موجود در این مناطق استفاده کرد.

کریمی اجرای طرح نهضت سبز در مازندران را موفق توصیف کرد و گفت: در این طرح از مسیر جاده های شهری و روستایی با کاشت درخت استفاده خوبی شده که گیلان و گلستان نیز می توانند این طرح را در جاده های خود اجرا کنند تا باعث سرسبزی تمامی مسیرهای بین جاده ای این سه استان شوند.

استاندار مازندران گفت: با هماهنگی سه استان شمالی کشور می توان یکی از موضوعات فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهور به استانهای شمالی را قطب گردشگری قلمداد کرد.