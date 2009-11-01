سند راهبردی توسعه تجارت خارجی گلستان تهیه شد

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این سند آماده شده و برنامه های توسعه صادرات استان براین اساس انجام خواهد شد که در رونق اقتصادی منطقه تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: پیشرفت در بخش صادرات نیاز به اقدامات و زیرساختهایی دارد و باید برای تامین این زیرساختها برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن گمرکات استان، تجهیز پایانه های صادراتی، تشکیل خوشه های صادرات گرا مانند خوشه فرش ترکمن و خوشه صنایع غذایی از جمله اقدامات در راستای توسعه صادرات استان است.

به گفته محمودزاده، به زودی اولین سایت نمایشگاهی در استان پیشگیری می شود و پیگیری نمایشگاه های مرزی و تقویت بخش خصوصی از دیگر برنامه ها است.

استاندار گلستان بیان داشت: تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری و افزایش سهم صادرات استان از مهمترین برنامه های در دست اقدام برای توسعه صادرات است.

وی یادآور شد: میزان صادرات استان از ابتدای سال جاری تاکنون از نظر ارزش 21 درصد و از نظر وزن 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی عنوان کرد: ترکمنستان، عراق و فدراسیون روسیه در راس مقاصد صادراتی استان قرار دارند و روند توسعه صادرات استان روبه رشد است.