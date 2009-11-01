۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

31 مدرسه توسط خیرین آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی گفت: با مشارکت خیرین مدرسه ساز تا پایان سال جاری 31 طرح مدرسه سازی در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی آخوندیان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه دخترانه لطفی در ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر 18 شعبه مجمع خیرین مدرسه ساز در مناطق مختلف استان فعالیت دارند که یک هزار و 400 خیر با آنها همکاری می کنند.

وی ادامه داد: از آغاز فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان در سال 78 تاکنون 372 مدرسه شامل بیش از یک هزار و 600 کلاس در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسیده است.

دبیرستان شش کلاسه لطفی در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و زیربنای 480 مترمربع در منطقه اسلام آباد ارومیه ساخته شده است.

برای ساخت این مدرسه خیرین مدرسه ساز دو میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه کرده اند.

در مراسم بهره برداری از مدرسه لطفی که با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و جمعی از مسئولان ارومیه ترتیب یافت با اهدای لوح تقدیر از خیرین مدرسه ساز علی محمد لطفی و عسگر لطفی تقدیر شد. 

