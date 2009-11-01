31 مدرسه توسط خیرین آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی آخوندیان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه دخترانه لطفی در ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر 18 شعبه مجمع خیرین مدرسه ساز در مناطق مختلف استان فعالیت دارند که یک هزار و 400 خیر با آنها همکاری می کنند.

وی ادامه داد: از آغاز فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان در سال 78 تاکنون 372 مدرسه شامل بیش از یک هزار و 600 کلاس در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسیده است.

دبیرستان شش کلاسه لطفی در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و زیربنای 480 مترمربع در منطقه اسلام آباد ارومیه ساخته شده است.

برای ساخت این مدرسه خیرین مدرسه ساز دو میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه کرده اند.

در مراسم بهره برداری از مدرسه لطفی که با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و جمعی از مسئولان ارومیه ترتیب یافت با اهدای لوح تقدیر از خیرین مدرسه ساز علی محمد لطفی و عسگر لطفی تقدیر شد.