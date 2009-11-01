احداث مترو در کلانشهر ارومیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی صبح یکشنبه در جریان دیدار با استاندار جدید آذربایجان غربی اظهار داشت: ارومیه دومین شهر بعد از تهران به عنوان شهر پر خودرو در کشور مطرح است و باتوجه به مشکل ترافیک عدم وجود مترو این مشکل را دوچندان می کند.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های مترو در ارومیه بیان داشت: در سال جاری باتوجه به مصوبه هیئت دولت ارومیه در ردیف کلانشهرهای کشور جای گرفت که این امر احداث مترو در این شهر را ضرورت می بخشد.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه بودجه شش ماهه نخست سال جاری شهرداری ارومیه نسبت به بودجه تصویبی 50 درصد کسری دارد، خاطرنشان کرد: این امر موجبات نابسامانی وضعیت مالی شهرداری را فراهم کرده تا آنجا که در زمینه پرداخت حقوق کارمندان و کارگران نیز با مشکل مواجه است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: با توجه به چهاربرابر شدن جمعیت ارومیه نسبت به 30 سال انقلاب و رکود اقتصادی موجود، تنها اخذ عوارض و درآمدهای معین شهرداری نیازهای شهر را کفایت نمی کند و نیاز به کمک های فرابخشی دولتی دارد.

جلیلی از کمبود کتاب و کتابخانه در ارومیه انتقاد کرد و گفت: سرانه کتاب و کتابخانه نسبت به جمعیت ارومیه بسیار کم است و در مقایسه با دیگر شهرهای استان، ارومیه از این نعمت کمتر بهره مند است و لازم است استاندار جدید توجه ویژه ای به این امر داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر همچنین با انتقاد شدید از توسعه حاشیه نشینی در ارومیه و مشکلات اهالی ساکن در این مناطق خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون شورای اسلامی و شهرداری ارومیه در امر خدمات رسانی به این مناطق با مشکل قانونی مواجه هستند.