آموزش بیش از پنج میلیون نفر ساعت در فنی و حرفه ای لرستان

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان آموزش در شش ماه نخست سالجاری در سطح این استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای در دو سطح مهارتهای پایه و مهارتهای پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و مراکز سیار شهری و روستایی ارائه شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: در سال جاری جامعه هدف آموزش های فنی و حرفه ای را چهار گروه شاغلان بنگاههای اقتصادی و بخشهای خدماتی، دانشجویان و فارغ التحصیلان شهری و روستایی تشکیل می دهند.

فروزش خاطر نشان کرد: این اداره کل با توجه به تعهدات آموزشی در شش ماهه نخست سال جاری از 5 میلیون و 636 هزار نفر ساعت میزان 483/881 نفرساعت در بخش شاغلین، 509282 نفر ساعت در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی غیرشاغل 499/000/4 ساعت در بخش کارجویان شهری و 430/243 نفر ساعت در بخش کارجویان روستایی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.