تفاهمنامه "تامین برق کارگاههای ساختمانی" امضا شد

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از مدتها کار کارشناسی بین شهرداری تهران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تفاهم نامه ای فیمابین برای تامین برق کارگاههای ساختمانی در بیست و دو منطقه تهران به امضا رسید.

این مقام مسئول در شهرداری تهران خاطرنشان کرد: حسب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و با توجه به آلودگی های صوتی و زیست محیطی ناشی از بکارگیری دستگاههای دیزلی مولدبرق در کارگاههای ساختمانی مقرر شد شهرداری تهران بسترهای لازم را برای رفع این نقیصه در فرآیند ساختمان سازی فراهم آورد.

معصومی ادامه داد: پس از نشستهای کارشناسی و تخصصی متعدد که تفاهم نامه مذکور حاصل آن است از این پس به جای استفاده از ژنراتورهای دیزلی که علاوه بر آلودگی های زیست محیطی موجب گله مندی مردم و انعکاس آن از طریق سامانه های ارتباطی مانند 1888 شده بود بر اساس دستور شهردار تهران قرار شد بعد از صدور پروانه ساختمانی از سوی شرکت توزیع برق استان تهران نسبت به برقراری انشعاب برق موقت برای کارگاههای ساختمانی اقدام شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه موجب شود تا اینگونه مزاحمتها به حداقل رسیده و درجهت رفاه حال شهروندان گام موثری برداشته شود.

معصومی گفت: بر این اساس مقرر است تا ظرف مدت کوتاهی از سوی سازمانهای یاد شده دستورالعمل اجرایی تهیه شده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.