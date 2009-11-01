تونل توحید یک شاهکار تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه آباد وضعیت تونل توحید را بسیار عالی دانست و گفت: این پروژه یک شاهکار تاریخی است که توانمندیهای مهندسی و صنعت راهسازی ایرانی را به خوبی نشان میدهد.
وی در ادامه افزود: ساخت تونل توحید در مدت زمان کوتاه و با دقت و سرعت بالا بسیار قابل توجه و تحسین برانگیز است.
آباد با اشاره به ساخت این تونل و اتفاقاتی که درحین آن افتاد، خاطرنشان کرد: این اتفاقات به دلیل بزرگی و حجم بالای کار بودهاست که ممکن است حتی در ساخت و سازهایی با ابعاد کوچکتر نیز اتفاقات این چنینی رخ دهد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران، کاهش آلودگی هوا و تسهیل ترافیک را از مزایای ساخت تونل توحید دانست، افزود: هرچند ساخت تونلها نمیتواند راه حل اساسی برای ترافیک و آلودگی هوا به عنوان معضلات تهران باشد، اما میتواند موقتاً کمکی باشد تا زیر ساختهای شهر تهران در زمینه مترو و شبکههای حمل و نقل عمومی و زیر زمینی تکمیل شود.
