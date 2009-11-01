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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

نادران در جمع خبرنگاران:

رحیمی نمی تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد / پیگیری می کنم تا دولت آسیب نبیند

رحیمی نمی تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد / پیگیری می کنم تا دولت آسیب نبیند

الیاس نادران با بیان اینکه دلیل علنی نشدن شکایت وی از محمدرضا رحیمی آسیب وارد نشدن به دولت و احمدی نژاد بوده ، گفت: رحیمی نمی تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران که در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان اینکه اسناد و مدارک درباره اتهامات رحیمی به دستگاه های گوناگون ارائه شده است ، افزود : پیگیریهای لازم  از مراجع مختلف همچون مجلس و قوه قضائیه انجام شده و اسنادی که تا امروز به دست آمده و در اختیار مراجع مربوطه گذاشته شده برای تایید عدم صلاحیت رحیمی کفایت می کند.

نادران همچنین در پاسخ به اینکه رحیمی در چه حوزه ای صلاحیت ندارد، گفت: «مالی، مدیریتی، علمی و غیره».

نادران در پاسخ به خبرنگاری که درباره شکایت رحیمی از او سئوال کرد، گفت: هنوز شکایت رحیمی از خودم را ندیده ام اما از آن استقبال می کنم که ببینم در چه موضوعی از من شکایت کرده و اگر ایرادی در من وجود دارد آن را اصلاح کنم.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: آنچه که بیشتر برای من مهم است و اصرار بر پیگیری آن دارم این است که قبل از اینکه مراجع قضایی به حکم برسند و دیگر کاری از دست کسی بر نیاید دولت و احمدی نژاد را نجات بدهیم.

یکی از خبرنگاران از نادران سئوال کرد چرا در دیدارهای خصوصی و عمومی با رئیس جمهور موضوع را مطرح نکرده اید، که وی در پاسخ گفت: دیدار خصوصی با احمدی نژاد نداشته ام و در دیدارهای عمومی نیز من این موضوعات را مطرح نمی کنم.

نادران در خصوص تشکیل کمیته حکمیت برای حل موضوع رحیمی تصریح کرد: برخی از دوستان دولت و مجلس آمدند تا گروهی برای حکمیت ایجاد شود و اگر نیاز باشد من اسامی آنها را اعلام می کنم اما به نظر من حکمیت به شرطی پذیرفتنی است که همه به نتیجه حکمیت پایبند باشند و اعضای آن نیز بی طرف باشند.

نماینده تهران افزود: آنچه که ملاحظه ما بوده و تا الان مسئله رحیمی را علنی نکرده ایم از این منظر است که دولت و احمدی نژاد آسیب نبینند اما اگر تعلل شود و حکم قضایی صادر شود دیگر نه فقط رحیمی بلکه همه باید پاسخگو باشند.

نادران بدون اشاره به فرد خاصی در پایان گفت: به نظر من کسی که همانند شهرام جزایری خود فساد مالی دارد ، نمی تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور باشد.

کد مطلب 974704

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